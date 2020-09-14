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НБУ на 14 сентября повысил официальный курс доллара

Киев, Понедельник 14 сентября 2020 07:45
НБУ на 14 сентября повысил официальный курс доллара
Фото: курс доллара (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Доллар подорожал на 7 копеек

Национальный банк Украины (НБУ) на 14 сентября 2020 года установил официальный курс на уровне 27,90 гривен за доллар. Курс на 7 копеек выше по сравнению с предыдущим банковским днем.

Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Официальный курс гривны к доллару на 14 сентября установлен на таком уровне: 27,9003 гривен за 1 доллар (+0,0657 грн). При этом курс доллара на 4 сентября составляет 27,8346 гривен за 1 доллар.

НБУ на 14 сентября повысил официальный курс доллара

Скриншот (bank.gov.ua)

Межбанк

Курс доллара на межбанке по состоянию на 10:30 11 сентября 2020 года в продаже по сравнению с закрытием предыдущей сессии не изменился - 27,87 гривен за доллар, курс в покупке до 27,85 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 17 копеек до 32,99 гривен за евро.

С учетом торгов на межбанке Национальный банк установил на 10 сентября справочный курс на уровне 27,88 грн/доллар, повысив его по сравнению с 10 сентября (27,82 грн).

Как сообщало РБК-Украина, совет Национального банка Украины (НБУ) 10 сентября утвердил Основные принципы денежно-кредитной политики на 2021 год и среднесрочную перспективу. Согласно документу, НБУ будет в дальнейшем придерживаться режима плавающего курсообразования и не будет таргетировать достижение определенного уровня или диапазона обменного курса.

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