Кура доллара на межбанке превысил уровень 28 гривен

Фото: курс доллара (Виталий Носач, РБК-Украина)

Доллар поднялся до уровня конца марта

Курс доллара на межбанке по состоянию на 11:00 14 сентября 2020 года в продаже по сравнению с закрытием предыдущей сессии вырос на 5 копеек до 28,01 гривен за доллар, курс в покупке до 27,99 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 14 копеек до 33,24 гривен за евро.

Об этом свидетельствуют данные компании "Укрдилинг".

Сегодня утром торги по доллару открылись в диапазоне 27,9950 - 28,0150 грн/доллар, евро 33,2188 - 33,2425 грн/евро, российский рубль 0,3743 - 0,3749 грн/рубль.

Валюта Bid Offer USD/UAH 27,9950 28,0150 EUR/UAH 33,2188 33,2425 RUB/UAH 0,3743 0,3749

Отметим, 11 сентября торги по доллару закрылись в диапазоне: 27,9300 - 27,9600 грн/доллар, евро 33,0719 - 33,1046 грн/евро, российский рубль 00,3729 - 0,3735 грн/рубль.

Национальный банк Украины (НБУ) на 14 сентября 2020 года установил официальный курс на уровне 27,90 гривен за доллар. Курс на 7 копеек выше по сравнению с предыдущим банковским днем.

Напомним, международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings обновило прогноз курса гривны к доллару на 2020-2023 годы. Ожидается постепенная девальвация - 2020 год - 29,00 грн/доллар, 2021 год - 30,00 грн/доллар

Согласно прогнозу аналитиков Альпари, в течение ближайшей недели ожидается умеренный рост курса доллара к гривне. Доллар преодолеет уровень в 28 гривен.