Кабмин заложил в проекте госбюджета курс 29 гривен за доллар

Фото: курс доллара (Виталий Носач, РБК-Украина)

Ожидается небольшая девальвация

Проект государственного бюджета Украины на 2021 год рассчитан на обменном курсе 29,1 гривен за доллар. Соответствующие данные содержатся в макроэкономическом прогнозе правительства.

Проект госбюжета представлен в Министерстве финансов.

Проект основан на макроэкономическом прогнозе, который был принят правительством в июле этого года.

Как сообщало РБК-Украина, в конце июля Кабинет министров одобрил "Прогноз экономического и социального развития Украины на 2021 - 2023 годы".

Согласно прогнозу правительства, обменный курс в течение 2021 года в среднем составит 29,1 гривен за доллар, на конец года - 28,8 гривен.

Напомним, международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings обновило прогноз курса гривны к доллару на 2020-2023 годы. Ожидается постепенная девальвация - 2020 год - 29,00 грн/доллар, 2021 год - 30,00 грн/доллар

Отметим, Международный валютный фонд (МВФ) прогнозирует на 2020 год курс на уровне 30 гривен за доллар.

Согласно прогнозу правительства Украины курс в 2020 году должен составить 30 грн/доллар.