НБУ на 11 декабря установил курс евро на уровне 31,73 грн/евро

Фото: коллаж (пресс-служба НБУ)

Единая европейская валюта подорожала на 10 копеек

Национальный банк Украины (НБУ) на 11 декабря 2018 года по сравнению с предыдущим банковским днем повысил курс евро на 10 копеек до 31,73 гривен за евро. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Официальный курс евро на 11 декабря установлен на таком уровне:

3173,5021 гривны за 100 евро (+9,6071 грн).

При этом курс евро на 10 декабря составляет 3163,895гривны за 100 евро.

Скриншот bank.gov.ua

Напомним, сегодня, 10 декабря 2018 года, наличный курс в продаже вырос на 9 копеек до 32,08 гривен за евро. Курс покупки евро составляет 31,30 - 31,87 (31,10 - 31,80 - 7 декабря), продажи 31,83 - 32,25 (31,75 - 32,50 - 7 декабря) грн за евро. Средний курс покупки евро составляет 31,58 (31,50 - 7 декабря), продажи - 32,08 (31,97 - 7 декабря) грн за евро.

При этом на межбанке курс евро снизился на 1 копейку до 31,63 грн/евро. Курс покупки составляет 31,61 грн/евро.