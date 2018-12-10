Наличный курс доллара стабилизировался

Фото: Обмен валют (Виталий Носач, РБК-Украина)

Доллар вернулся к уровню до введения военного положения

В обменных пунктах Украины сегодня, 10 декабря 2018 года, в 11:30 курс доллара в продаже по сравнению с предыдущим рабочим днем не изменился - 28,02 гривен за доллар, в покупке снизился на 3 копейки до 27,78 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 9 копеек до 32,08 гривен за евро.

Курс покупки доллара сегодня составляет 27,60 - 28,02 (27,65 - 27,98 - 7 декабря), продажи 27,90 - 28,50 (27,90 - 28,50 - 7 декабря) грн за доллар. Средний курс покупки доллара составляет 27,78 (27,81 - 7 декабря), продажи - 28,02 (28,02 - 7 декабря) грн за доллар.

Курс покупки евро составляет 31,30 - 31,87 (31,10 - 31,80 - 7 декабря), продажи 31,83 - 32,25 (31,75 - 32,50 - 7 декабря) грн за евро. Средний курс покупки евро составляет 31,58 (31,50 - 7 декабря), продажи - 32,08 (31,97 - 7 декабря) грн за евро.

Курс покупки российского рубля составляет 2,60 - 4,18 (2,60 - 4,15 - 7 декабря), продажи - 4,14 - 5,00 (4,14 - 5,00 - 7 декабря) грн за 10 рублей. Средний курс покупки рубля составляет 3,81 (3,79 - 7 декабря), продажи 4,26 (4,25 - 7 декабря) грн за 10 рублей.