НБУ на 10 декабря установил курс евро на уровне 31,63 грн/евро

Фото: коллаж (Pixabey)

Единая европейская валюта подешевела на 1 копейку

Национальный банк Украины (НБУ) на 10 декабря 2018 года по сравнению с предыдущим банковским днем понизил курс евро на 1 копейку до 31,63 гривен за евро. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Официальный курс евро на 10 декабря установлен на таком уровне:

3163,895 гривны за 100 евро (-0,7149 грн).

При этом курс евро на 7 декабря составляет 3164,6099 гривны за 100 евро.

Скриншот bank.gov.ua

Напомним, сегодня, 7 декабря 2018 года, наличный курс в продаже вырос на 2 копейки до 31,97 гривен за евро. Курс покупки евро составляет 31,10 - 31,80 (31,00 - 31,80 - 6 декабря), продажи 31,75 - 32,50 (31,69 - 32,50 - 6 декабря) грн за евро. Средний курс покупки евро составляет 31,50 (31,43 - 6 декабря), продажи - 31,97 (31,95 - 6 декабря) грн за евро.

При этом на межбанке курс евро снизился на 15 копеек до 31,64 грн/евро. Курс покупки составляет 31,61 грн/евро.