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Курс доллара на межбанке снизился до 27,74 грн/доллар

Новости » Финансы    10.12.2018 - 17:08
Курс доллара на межбанке снизился до 27,74 грн/доллар
Фото: коллаж (пресс-служба НБУ)

Доллар на межбанке подешевел еще на 6 копеек

Курс доллара на межбанке в продаже 10 декабря 2018 года снизился на 6 копеек до 27,74 грн/доллар, курс в покупке до 27,72 грн/доллар. Курс евро снизился на 1 копейку до 31,64 грн/евро.

По данным компании "Укрдилинг", сегодня торги по доллару закрылись в диапазоне 27,72 - 27,74 грн/доллар, евро 31,6174 - 31,6374 грн/евро, российский рубль 0,4167 - 0,4173 грн/рубль.

Валюта         Bid              Offer

USD/UAH     27,7200     27,7400

EUR/UAH     31,6174     31,6374

RUB/UAH     0,4167       0,4173

Курс доллара на межбанке снизился до 27,74 грн/доллар

Напомним, 7 декабря торги по доллару на межбанке закрылись в диапазоне 27,77-27,80 грн/доллар, евро 31,6133 - 31,6475 грн/евро, российский рубль 0,4197 - 0,4205 грн/рубль.

Национальный банк Украины (НБУ) на 11 декабря 2018 года установил официальный курс на уровне 27,77 грн/доллар, что на 5 копеек ниже по сравнению с предыдущим банковским днем. Официальный курс гривны к доллару на 11 декабря установлен на таком уровне: 2777,6824 гривен за 100 долларов (-4,7422 гривен).

Справочное значение курса доллара на 10 декабря составило 27,78 гривен за доллар. Опубликованный Нацбанком справочный курс доллара на 12:00 составил 2778.28 гривен за доллар, что на 4 копейки ниже, чем установленный 7 декабря (27,8261 гривен за доллар).

НБУ на 11 декабря установил курс гривны на уровне 27,77 грн/доллар НБУ понизил справочный курс доллара до 27,78 грн/доллар
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