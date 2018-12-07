НБУ на 10 грудня встановив курс євро на рівні 31,63 грн/євро

Фото: колаж (Pixabey)

Єдина європейська валюта подешевшала на 1 копійку

Національний банк України (НБУ) на 10 грудня 2018 року порівняно з попереднім банківським днем знизив курс євро на 1 копійку до 31,63 гривень за євро. Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Офіційний курс євро на 10 грудня встановлено на такому рівні:

3163,895 гривні за 100 євро (-0,7149 грн).

При цьому курс євро на 7 грудня становить 3164,6099 гривні за 100 євро.

Скріншот bank.gov.ua

Нагадаємо, сьогодні, 7 грудня 2018 року, готівковий курс у продажу виріс на 2 копійки до 31,97 гривень за євро. Курс покупки євро складає 31,10 - 31,80 (31,00 - 31,80 - 6 грудня), продажу 31,75 - 32,50 (31,69 - 32,50 - 6 грудня) грн за євро. Середній курс купівлі євро становить 31,50 (31,43 - 6 грудня), продажу - 31,97 (31,95 - 6 грудня) грн за євро.

При цьому на міжбанку курс євро знизився на 15 копійок до 31,64 грн/євро. Курс покупки становить 31,61 грн/євро.