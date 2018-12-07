Курс доллара на межбанке снизился до 27,80 грн/доллар

Фото: коллаж (пресс-служба НБУ)

Доллар на межбанке подешевел еще на 9 копеек

Курс доллара на межбанке в продаже 7 декабря 2018 года снизился на 9 копеек до 27,80 грн/доллар, курс в покупке до 27,77 грн/доллар. Курс евро снизился на 15 копеек до 31,64 грн/евро.

По данным компании "Укрдилинг", сегодня торги по доллару закрылись в диапазоне 27,77-27,80 грн/доллар, евро 31,6133 - 31,6475 грн/евро, российский рубль 0,4197 - 0,4205 грн/рубль.

Валюта Bid Offer

USD/UAH 27,7700 27,8000

EUR/UAH 31,6133 31,6475

RUB/UAH 0,4197 0,4205

Напомним, 6 декабря торги по доллару на межбанке закрылись в диапазоне 27,87-27,89 грн/доллар, евро 31,7802 - 31,7919 грн/евро, российский рубль 0,4164 - 0,4170 грн/рубль.

Национальный банк Украины (НБУ) на 10 декабря 2018 года установил официальный курс на уровне 27,82 грн/доллар, что на 5 копеек ниже по сравнению с предыдущим банковским днем. Официальный курс гривны к доллару на 10 декабря установлен на таком уровне: 2782,4246 гривен за 100 долларов (-5,5323 гривен).

Справочное значение курса доллара на 7 декабря составило 27,82 гривен за доллар. Опубликованный Нацбанком справочный курс доллара на 12:00 составил 27,8261 гривен за доллар, что на 6 копеек ниже, чем установленный 6 декабря (27,8815 гривен за доллар).