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Курс доллара на межбанке снизился до 27,80 грн/доллар

Новости » Финансы    07.12.2018 - 17:30
Курс доллара на межбанке снизился до 27,80 грн/доллар
Фото: коллаж (пресс-служба НБУ)

Доллар на межбанке подешевел еще на 9 копеек

Курс доллара на межбанке в продаже 7 декабря 2018 года снизился на 9 копеек до 27,80 грн/доллар, курс в покупке до 27,77 грн/доллар. Курс евро снизился на 15 копеек до 31,64 грн/евро.

По данным компании "Укрдилинг", сегодня торги по доллару закрылись в диапазоне 27,77-27,80 грн/доллар, евро 31,6133 - 31,6475 грн/евро, российский рубль 0,4197 - 0,4205 грн/рубль.

Валюта         Bid              Offer

USD/UAH     27,7700     27,8000

EUR/UAH     31,6133     31,6475

RUB/UAH     0,4197       0,4205

Курс доллара на межбанке снизился до 27,80 грн/долларНапомним, 6 декабря торги по доллару на межбанке закрылись в диапазоне 27,87-27,89 грн/доллар, евро 31,7802 - 31,7919 грн/евро, российский рубль 0,4164 - 0,4170 грн/рубль.

Национальный банк Украины (НБУ) на 10 декабря 2018 года установил официальный курс на уровне 27,82 грн/доллар, что на 5 копеек ниже по сравнению с предыдущим банковским днем. Официальный курс гривны к доллару на 10 декабря установлен на таком уровне: 2782,4246 гривен за 100 долларов (-5,5323 гривен).

Справочное значение курса доллара на 7 декабря составило 27,82 гривен за доллар. Опубликованный Нацбанком справочный курс доллара на 12:00 составил 27,8261 гривен за доллар, что на 6 копеек ниже, чем установленный 6 декабря (27,8815 гривен за доллар).

НБУ на 10 декабря установил курс гривны на уровне 27,82 грн/доллар Курс доллара на межбанке находится на уровне 27,83 грн/доллар
Темы: Курс доллара
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