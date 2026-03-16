Назвав "колаборанткою": журналістка Крюкова виграла суд проти нардепа Юрчишина

Предметом спору став допис парламентаря у соціальній мережі Facebook, у якому він застосував щодо позивачки термін "колаборантка".

Суд встановив, що поширена Ярославом Юрчишиним інформація є недостовірною. Згідно з вердиктом, народний депутат має офіційно спростувати свої слова у тому ж профілі Facebook, де було опубліковано допис. Крім того, Юрчишин повинен відшкодувати Крюковій судові витрати у розмірі 2422,40 гривень.

"Я вдячна суддям за об’єктивну оцінку обставин справи, принциповість і сміливість ухвалити рішення не на користь провладного депутата", - заявила Світлана Крюкова.

За словами журналістки, підставою для позову стали висловлювання депутата після запровадження проти неї санкцій. Вона наголосила, що Юрчишин має оприлюднити спростування протягом пʼяти днів, а у разі ігнорування рішення суду на опонента чекатимуть "кримінально-правові наслідки".

Крюкова також анонсувала аналогічні засідання за участю інших публічних осіб, зокрема блогера Ігоря Лачена та адвоката Євгена Проніна.