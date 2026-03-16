Назвав "колаборанткою": журналістка Крюкова виграла суд проти нардепа Юрчишина

Журналістка Світлана Крюкова виграла судовий процес про захист честі, гідності та ділової репутації проти голови Комітету Верховної Ради України з питань свободи слова Ярослава Юрчишина.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву журналістки у соціальних мережах.
Предметом спору став допис парламентаря у соціальній мережі Facebook, у якому він застосував щодо позивачки термін "колаборантка".
Суд встановив, що поширена Ярославом Юрчишиним інформація є недостовірною. Згідно з вердиктом, народний депутат має офіційно спростувати свої слова у тому ж профілі Facebook, де було опубліковано допис. Крім того, Юрчишин повинен відшкодувати Крюковій судові витрати у розмірі 2422,40 гривень.
"Я вдячна суддям за об’єктивну оцінку обставин справи, принциповість і сміливість ухвалити рішення не на користь провладного депутата", - заявила Світлана Крюкова.
За словами журналістки, підставою для позову стали висловлювання депутата після запровадження проти неї санкцій. Вона наголосила, що Юрчишин має оприлюднити спростування протягом пʼяти днів, а у разі ігнорування рішення суду на опонента чекатимуть "кримінально-правові наслідки".
Крюкова також анонсувала аналогічні засідання за участю інших публічних осіб, зокрема блогера Ігоря Лачена та адвоката Євгена Проніна.
Нагадаємо, у березні 2025 року журналістка Світлана Крюкова подала позов до Верховного суду, щоб оскаржити указ президента України про запровадження проти неї персональних санкцій.
Санкції РНБО, введені указом президента, передбачають обмеження строком на 10 років, а Крюкова заявила, що планує зробити судовий процес публічним.