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Названы вероятные причины ДТП под Черниговом

Автор: Мария Кучерявец

Правоохранители назвали вероятные причины смертельного ДТП с участием грузовика и маршрутки, которое произошло сегодня в Черниговской области. Предполагается, что аварию могли повлечь неблагоприятные погодные условия, дорожное покрытие и техническое состояние автобуса.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на руководителя Черниговской областной прокуратуры Сергея Василину.

"Одним из вероятных факторов, который мог повлечь аварию - погодные условия. Но уже есть вопросы к состоянию дорожного покрытия и служб, которые должны обслуживать дорогу. А также к техническому состоянию автобуса. Все это, а также другие обстоятельства и причины аварии, будут исследованы в ходе расследования", - написал он.

Напомним, сегодня утром в Черниговской области в результате столкновения грузовика и маршрутки погибли 13 человек, еще семь получили травмы.

Добавим, в результате ДТП на дороге Чернигов-Мена вблизи села Брусилов ввели временное ограничение движения. В "Укравтодоре" рассказали, как объехать.

Отметим, что полиция уже открыла дело по части 3 статьи 286 Уголовного кодекса Украины (нарушения правил безопасности дорожного движения, повлекшие гибель нескольких человек).

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ДТПЧерниговская область