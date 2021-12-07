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Число жертв ДТП под Черниговом снова возросло

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Чернигов, Вторник 07 декабря 2021 11:11
Число жертв ДТП под Черниговом снова возросло Фото: число жертв ДТП под Черниговом возросло (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

В Черниговской области столкнулись грузовик и маршрутка, в результате чего погибли много людей. По состоянию на сейчас известно о 12 жертвах.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Facebook-страницу главы Черниговской ОГА Вячеслава Чауса.

Он напомнил, что маршрутка с пассажирами, следовавшая из Чернигова в Сосницу, столкнулась с фурой.

"В мгновение оборвалась жизнь 12-ти человек. Еще 7 травмированы", - сообщил Чаус.

Эту же информацию подтвердили и в ГСЧС. Спасатели добавили, что для ликвидации последствий ДТП и расследования причин его возникновения привлечены 113 человек и 45 ед. техники.

Кроме того, местное издание "0462" опубликовало новые фото с места ДТП под Черниговом.

Ограничение движения в Черниговской области

На дороге Чернигов-Мена вблизи села Брусилов ввели временное ограничение движения. В "Укравтодоре" рассказали, как объехать.

"Дорогой Н-28 Чернигов - Городня - Сеньковка в Городню. В Городне повернуть в сторону города Сновск и ехать по дороге Р-83 к пгт. Березна. В пгт. Березна - выехать на дорогу Н-27 Чернигов - Мена - Сосница - Гремяч и двигаться в сторону Мени", - говорится в сообщении.

Напомним, сегодня в Черниговской области произошло серьезное ДТП.

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