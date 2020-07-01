Названы условия возврата к жесткому карантину и обнародован свежий рейтинг партий: новости за 30 июня

Кабмин определил показатель, при котором в Украине вернут жесткий карантин, обнародован свежий рейтинг партий, ЕС открывает границы для 14 стран. Подробнее о том, что произошло в понедельник, 30 июня, - в материале РБК-Украина

В Кабмине назвали условие возврата к жесткому карантину

Кабинет министров определил показатель, при превышении которого в Украине может быть введен жесткий карантин. Ограничения могут усилить, если количество активных больных на 100 тысяч населения достигнет 60 человек.

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмигаль в интервью BBC.

Тем временем президент Владимир Зеленский сообщил, что в Закарпатской области более 70% коек медицинских учреждений, которые готовились к первой волне эпидемии, заняты больными. С такой динамикой надо готовиться ко второй волне и правительство уже занялось этим вопросом.

Какие партии могут пройти в Раду: свежий рейтинг

Если бы в конце июня в Украине проходили досрочные выборы в Верховную раду, 5%-ный барьер преодолели бы четыре партии. По сравнению с концом апреля уровень поддержки политсил несколько изменился. Об этом свидетельствуют данные опроса Центра Разумкова.

По данным опроса, наибольшую поддержку избирателей получила бы партия "Слуга народа" (за нее готовы отдать свой голос 30,3% тех, кто примет участие в выборах и определился, за какую партию будет голосовать). В конце апреля за эту политисилу планировали голосовать 41,5% избирателей.

Также планируют голосовать:

за "Оппозиционную платформу - За життя" - 21,8% (в конце апреля 14,2%),

за "Европейскую солидарность" - 15,7% (в конце апреля -13,9%),

за "Батькивщину" - 8,5% (в конце апреля - 7,0%).

Рейтинг же президента Владимира Зеленского упал до 35%

ЕС открывает границы для 14 стран, но не для Украины

Совет Евросоюза обнародовал список стран, для которых откроют внешние границы. В перечень вошли 14 стран, среди них Украины нет.

Об этом говорится в официальном сообщении Совета ЕС. В то же время Совет ЕС определил категории граждан третьих стран, которые все-таки смогут попасть в Европу.

Трамп по телефону оскорблял Меркель и Макрона и хвастался Ким Чен Ыну, - CNN

Президент США Дональд Трамп во время телефонных разговорах с лидерами государств регулярно унижал экс-премьер-министра Великобритании Терезу Мэй и канцлера Германии Ангелу Меркель. Первой он сказал, что ей не хватает мужества, а другую назвал "глупой".

Об этом сообщает издание CNN.

Больше всего разговоров у американского лидера было с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Они говорили несколько дней в неделю. В разговоре с ним Трамп радовался разгрому бывших президентов Джорджа Буша и Барака Обамы и говорил, что с ним сотрудничество лучше.

Уволенная после интим-скандала чиновница в купальнике объявила про создание своей партии

Александра Клитина, бывшая заместитель министра инфраструктуры Владислава Криклия, которую после громкого интим-скандала уволили с должности в ноябре 2019 года, объявила о создании своей партии.

Клитина сделала свое заявление очень неординарно. Она появилась перед камерой в одном только купальнике.