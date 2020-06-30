В Кабмине назвали условие возврата к жесткому карантину

Фото: Денис Шмыгаль (РБК-Украина)

Правительство установило лимит выявленных случаев коронавируса

Кабинет министров определил показатель, при превышении которого в Украине может быть введен жесткий карантин. Ограничения могут усилить, если количество активных больных на 100 тысяч населения достигнет 60 человек.

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмигаль в интервью BBC.

Он напомнил, что Украина вышла из общего жесткого карантина. Однако, в некоторых регионах фиксируется рост количества больных.

По словам премьера, Кабинет министров контролирует один из главных показателей заболеваемости на коронавирус. Сейчас этот параметр составляет 50 больных на 100 тысяч населения.

"Мы сделали для себя лимит в 60 больных. Это будет момент, при котором надо будет усиливать карантинные ограничения уже на уровне страны и отдельных областей", - отметил Шмыгаль.

Напомним, по состоянию на сегодня эпидемическая ситуация в 13 областях Украины и Киеве не позволяет им ослаблять карантин.

Также отметим, что количество таких регионов растет каждый день.

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Автор: Роман Калиниченко