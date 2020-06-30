ЕС открывает границы для 14 стран, но не для Украины

Границы для Украины пока не будут открывать
Совет Евросоюза обнародовал список стран, для которых откроют внешние границы. В перечень вошли 14 стран, среди них Украины нет.
Об этом говорится в официальном сообщении Совета ЕС.
Так, с 1 июля государства-члены должны начать отмену ограничений на поездки на внешних границах для жителей следующих стран:
Перечень стран, граждане которых смогут приезжать в ЕС, будет пересматриваться каждые две недели. Поэтому в список могут как добавлять новые страны, так и исключать.
Для определения снимать ли ограничения на въезд для граждан третьих стран, ЕС предлагает три критерия:
При этом отмечается, что для стран, которые не попали в список Совета ЕС, будут существовать исключения. Они касаются стран, которые не входят в Шенгенскую зону - Исландия, Лихтенштейн, Норвегия, Швейцария. Так, въезд из этих стран разрешается для таких категорий населения:
Напомним, глава Минздрава Максим Степанов заявил, что по состоянию на сегодня показатель заболеваемости в Украине составляет 57 случаев на 100 тысяч населения, что превышает установленные ЕС ограничения.
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Автор: РБК-Украина