ЕС открывает границы для 14 стран, но не для Украины

Фото: флаг ЕС (facebook com EuropeanCommission)

Границы для Украины пока не будут открывать

Совет Евросоюза обнародовал список стран, для которых откроют внешние границы. В перечень вошли 14 стран, среди них Украины нет.

Об этом говорится в официальном сообщении Совета ЕС.

Так, с 1 июля государства-члены должны начать отмену ограничений на поездки на внешних границах для жителей следующих стран:

Алжир;

Австралия;

Канада;

Грузия;

Япония;

Черногория;

Марокко;

Новая Зеландия;

Руанда;

Сербия;

Южная Корея;

Таиланд;

Тунис;

Уругвай;

Китай (при условии подтверждения взаимности).

Перечень стран, граждане которых смогут приезжать в ЕС, будет пересматриваться каждые две недели. Поэтому в список могут как добавлять новые страны, так и исключать.

Для определения снимать ли ограничения на въезд для граждан третьих стран, ЕС предлагает три критерия:

за последние две недели количество новых случаев COVID-19 на 100 тысяч населения должно быть близкой или ниже среднего показателя ЕС по состоянию на 15 июня 2020 года;

в течение двухнедельного периода наблюдается стабильность или уменьшения новых случаев коронавируса по сравнению с предыдущим показателем за 14-дневный период;

общая оценка реагирования страны на пандемию с учетом доступной информации (в частности объемы тестирования, сдерживания пандемии, сообщение о ней и т.д., а также надежность информации об пандемии).

При этом отмечается, что для стран, которые не попали в список Совета ЕС, будут существовать исключения. Они касаются стран, которые не входят в Шенгенскую зону - Исландия, Лихтенштейн, Норвегия, Швейцария. Так, въезд из этих стран разрешается для таких категорий населения:

граждане ЕС и члены их семей;

люди, которые имеют вид на жительство в ЕС и члены их семей;

путешественники, которые имеют веские причины для въезда в ЕС (например, получение медицинской помощи).

Напомним, глава Минздрава Максим Степанов заявил, что по состоянию на сегодня показатель заболеваемости в Украине составляет 57 случаев на 100 тысяч населения, что превышает установленные ЕС ограничения.

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Автор: РБК-Украина