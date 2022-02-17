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Названы самые популярные браузеры в 2022 году

Автор: Сергей Пышкин

Аналитическая компания StatCounter обновила статистику популярности браузеров в 2022 году. Первое место все так же принадлежит Google Chrome, его используют 65,38% пользователей.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу компании.

Согласно данным графика, в будущем Microsoft Edge может потеснить браузер компании Apple - Safari.

Какой браузер для ПК предпочитают пользователи в феврале 2022 года:

  • Google Chrome - 65,38%;
  • Apple Safari - 9,84%;
  • Microsoft Edge - 9,54%;
  • Mozilla Firefox - 9,18%;
  • Opera - 3%.

Фото: названы самые популярные браузеры в 2022 году (Getty Images)

Какой мобильный браузер предпочитают пользователи в феврале 2022 года:

  • Google Chrome - 62,06%
  • Safari - 26,71%;
  • Samsung Interne - 5,26%;

Остальные браузеры не дотягивают даже и до 2%.

Фото: названы самые популярные браузеры в 2022 году (Getty Images)

Напомним, РБК-Украина писало о том, что Google анонсировала новую операционную систему Chrome OS Flex. Она подходит для слабых компьютеров.

Тем временем разработчику удалось установить Windows 11 на Android 13.

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