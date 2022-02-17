Аналитическая компания StatCounter обновила статистику популярности браузеров в 2022 году. Первое место все так же принадлежит Google Chrome, его используют 65,38% пользователей.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу компании.
Согласно данным графика, в будущем Microsoft Edge может потеснить браузер компании Apple - Safari.
Фото: названы самые популярные браузеры в 2022 году (Getty Images)
Остальные браузеры не дотягивают даже и до 2%.
Фото: названы самые популярные браузеры в 2022 году (Getty Images)
Напомним, РБК-Украина писало о том, что Google анонсировала новую операционную систему Chrome OS Flex. Она подходит для слабых компьютеров.
Тем временем разработчику удалось установить Windows 11 на Android 13.