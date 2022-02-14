Android 13 позволяет запустить Windows 11 на смартфоне
Операционную систему Windows 11 можно запустить на Android 13. Речь идет именно об устройствах с процессором на архитектуре Arm.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Twitter-аккаунт Android-разработчика Дэнни Лина.
Для установки Windows 11 Лин использовал Google Pixel 6. На смартфоне также был установлен и Android 13 DP1, что стало решающим фактором. Дело в том, что ОС Google имеет улучшенные возможности виртуализации.
And here's Windows 11 as a VM on Pixel 6 https://t.co/0557SfeJtN pic.twitter.com/v7OIcWC3Ab— kdrag0n (@kdrag0n) February 13, 2022
Пока что неизвестно какими свойствами будет обладать финальная версия продукта, однако версия для разработчиков уже позволяет экспериментировать с новой операционной системой корпорации.
Как отметил Лин, Windows 11 работает отлично, однако без аппаратного ускорителя GPU.
Более того, на Pixel 6 удалось запустить классический Doom.
Yes, it runs Doom (connecting to the phone's Windows VM from my computer for keyboard input) pic.twitter.com/6PORUnJk8m— kdrag0n (@kdrag0n) February 14, 2022
Напомним, РБК-Украина писало о том, что Pixel 3 и 3 XL от компании Google, получили последнее обновление.