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Android 13 позволяет запустить Windows 11 на смартфоне

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Понедельник 14 февраля 2022 16:56
Android 13 позволяет запустить Windows 11 на смартфоне Фото: Android 13 позволяет запустить Windows 11 на смартфоне (flickr.com)
Автор: Сергей Пышкин

Операционную систему Windows 11 можно запустить на Android 13. Речь идет именно об устройствах с процессором на архитектуре Arm.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Twitter-аккаунт Android-разработчика Дэнни Лина.

Для установки Windows 11 Лин использовал Google Pixel 6. На смартфоне также был установлен и Android 13 DP1, что стало решающим фактором. Дело в том, что ОС Google имеет улучшенные возможности виртуализации.

Пока что неизвестно какими свойствами будет обладать финальная версия продукта, однако версия для разработчиков уже позволяет экспериментировать с новой операционной системой корпорации.

Как отметил Лин, Windows 11 работает отлично, однако без аппаратного ускорителя GPU.

Более того, на Pixel 6 удалось запустить классический Doom.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что Pixel 3 и 3 XL от компании Google, получили последнее обновление.

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