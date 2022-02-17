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Названі найпопулярніші браузери в 2022 році

Автор: Сергій Пишкін

Аналітична компанія StatCounter оновила статистику популярності браузерів в 2022 році. Перше місце належить Google Chrome, його використовують 65,38% користувачів.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу компані].

Згідно з даними графіка, в майбутньому Microsoft Edge може потіснити браузер компанії Apple-Safari.

Який браузер для ПК воліють користувачі в лютому 2022 року:

  • Google Chrome - 65,38%;
  • Apple Safari - 9,84%;
  • Microsoft Edge - 9,54%;
  • Mozilla Firefox - 9,18%;
  • Opera - 3%.

Фото: названі найпопулярніші браузери в 2022 році (Getty Images)

Який мобільний браузер воліють користувачі в лютому 2022 року:

  • Google Chrome - 62,06%
  • Safari - 26,71%;
  • Samsung Interne - 5,26%;

Решта браузерів не дотягують навіть і до 2%.

Фото: названі найпопулярніші браузери в 2022 році (Getty Images)

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що Google анонсувала нову операційну систему Chrome OS Flex. Вона підходить для слабких комп'ютерів.

Тим часом розробнику вдалося встановити Windows 11 на Android 13.

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