Аналітична компанія StatCounter оновила статистику популярності браузерів в 2022 році. Перше місце належить Google Chrome, його використовують 65,38% користувачів.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу компані].
Згідно з даними графіка, в майбутньому Microsoft Edge може потіснити браузер компанії Apple-Safari.
Фото: названі найпопулярніші браузери в 2022 році (Getty Images)
Решта браузерів не дотягують навіть і до 2%.
Фото: названі найпопулярніші браузери в 2022 році (Getty Images)
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що Google анонсувала нову операційну систему Chrome OS Flex. Вона підходить для слабких комп'ютерів.
Тим часом розробнику вдалося встановити Windows 11 на Android 13.