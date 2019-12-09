Нормандская встреча: названы регионы, где активнее всего следят за саммитом

В течение суток за нормандской встречей в Париже активнее всего следили на западной Украине, если учитывать запрос на украинском и русском языке. Об этом свидетельствуют данные сервиса Google Trends, который отслеживает поисковые запросы в Google.

Так, чаще всего новости из Парижа по запросу на русском языке "Нормандская встреча" ищут в таких регионах Украины, в порядке убывания: Донецкая область, Луганская область, Харьковская область, Киев, Днепропетровская область.

Фото: данные Google Trends

Наименее популярен такой запрос во Львовской, Волынской, Тернопольской, Ивано-Франковской области и в аннексированном Крыму.

Фото: данные Google Trends

В то же время стоит отметить, что непопулярность запроса среди украинцев на западе обусловлена тем, что запросы в поисковике в этом регионе чаще пишут на украинском языке. Так, по запросу "нормандська зустріч" ситуация выглядит диаметрально противоположно.

Фото: данные Google Trends

При этом нет запросов на украинском языке в Луганской, Донецкой, Запорожской, Херсонской и Харьковской области.

Суммируя данные на двух языках, выходит, что чаще всего тема нормандской встречи интересует людей из западной Украины.

Напомним, целью саммита должно стать утверждение новой последовательности имплементации минских соглашений, в т.ч. закрепление особого статуса ОРДЛО, согласно "формуле Штайнмайера", обсуждение обмена пленными между Киевом и оккупированной частью Донбасса.

В Кремле также заявляли, что российский президент Владимир Путин планирует на полях нормандской встречи обсудить с Владимиром Зеленским вопрос газового контракта между странами.

Кроме того, в рамках саммита планируется неформальная встреча лидеров Украины и России. Зеленский объяснил необходимость диалога с президентом России, сравнив отсутствие такого диалога с бегом на месте.