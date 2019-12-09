Нормандська зустріч: названі регіони, де найактивніше стежать за самітом

протягом доби за нормандської зустрічейїй в Парижі найактивніше стежили на західній Україні, якщо враховувати запит на українській та російській мові. Про це свідчать дані сервісу Google Trends, який відстежує пошукові запити в Google.

Так, найчастіше новини з Парижа за запитом російською мовою "Нормандська зустріч" шукають в таких регіонах України, в порядку убування: Донецька область, Луганська область, Харківська область, Київ, Дніпропетровська область.

Найменш популярний такий запит у Львівській, Волинській, Тернопільській, Івано-Франківській області та в аннексированном Криму.

У той же час варто відзначити, що непопулярність запиту серед українців на заході обумовлена тим, що запити у пошуковику в цьому регіоні частіше пишуть українською мовою. Так, за запитом "нормандська зустріч" ситуація виглядає діаметрально протилежно.

Фото: дані Google Trends

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