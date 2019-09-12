Названы продукты и товары, больше всего подешевевшие за месяц

Фото: продажа овощей (УНИАН)

В августе морковь подешевела на 38%, яйца подорожали также на 38%

Государственная служба статистики обнародовала данные о средних потребительских ценах на товары и услуги в Украине в августе 2019 года. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Госстат.

По данным статистического ведомства, в августе больше всего подешевела морковь - на 38,7% до 10,0 грн за кг цены на свеклу снизились на 29,8% до 8,0 грн за кг цены на лук снизились на 14,8% до 10,4 грн за кг.

В то же время в августе яйца подорожали на 38,2% до 19,9 грн за десяток.

Среди товаров больше всего подешевел газ сжиженный для автомобилей - на 9,23% до 11,8 грн.

www.ukrstat.gov.ua

Напомним, потребительские цены в Украине в августе 2019 года по сравнению с июлем снизились на 0,3%. При этом в годовом измерении (к августу 2018 года) инфляция замедлилась до 8,8%. Как сообщало РБК-Украина, с начала года цены на яблоки выросли на 88,0% до 17,3 грн за кг, цены на картофель выросли на 87,7% до 15,0 грн за кг.

Отметим, среди продовольственных товаров в 2018 году больше всего подорожали овощи. Цены на лук выросли за год на 208%, на капусту на 103%. Свекла подорожала на 73%, морковь - на 77%, картофель - на 33%.