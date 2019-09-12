Названі продукти і товари, які найбільше подешевшали за місяць

Фото: продаж овочів (УНІАН)

У серпні морква подешевшала на 38%, яйця подорожчали також на 38%

Державна служба статистики оприлюднила дані про середні споживчі ціни на товари та послуги в Україні в серпні 2019 року. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Держстат.

За даними статистичного відомства, в серпні найбільше подешевшала морква - на 38,7% до 10,0 грн за кг ціни на буряк знизилися на 29,8% до 8,0 грн за кг ціни на цибулю знизилися на 14,8% до 10,4 грн за кг.

У той же час у серпні яйця подорожчали на 38,2% до 19,9 грн за десяток.

Серед товарів найбільше подешевшав газ скраплений для автомобілів - на 9,23% до 11,8 грн.

www.ukrstat.gov.ua

Нагадаємо, споживчі ціни в Україні в серпні 2019 року порівняно з липнем знизилися на 0,3%. При цьому в річному вимірі (до серпня 2018 року) інфляція сповільнилася до 8,8%. Як повідомляло РБК-Україна, з початку року ціни на яблука зросли на 88,0% до 17,3 грн за кг, ціни на картоплю зросли на 87,7% до 15,0 грн за кг.

Зазначимо, серед продовольчих товарів у 2018 році найбільше подорожчали овочі. Ціни на цибулю зросли за рік на 208%, на капусту на 103%. Буряк подорожчав на 73%, моркву - на 77%, картоплю - на 33%.