ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Госстат назвал продукты, больше всего подорожавшие с начала года

Новости » Экономика    12.09.2019 - 13:46
Госстат назвал продукты, больше всего подорожавшие с начала года
Фото: Рынок в Киеве (Виталий Носач, РБК-Украина)

Яблоки и картофель подорожали почти в два раза

Государственная служба статистики обнародовала данные о средних потребительских ценах на товары и услуги в Украине в августе 2019 года. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Госстат.

По данным статистического ведомства, с начала года цены на яблоки выросли на 88,0% до 17,3 грн за кг, цены на картофель выросли на 87,7% до 15,0 грн за кг.

В то же время цены на лук снизились на 38,1% до 10,4 грн за кг, цены на свеклу упали на 26,6% до 8,0 грн за кг, цены на морковь снизились на 16,7% до 10,0 грн за кг.

Кроме того, яйца подешевели на 19,1% до 19,9 грн за десяток.

По данным Госстата, с начала года сигареты премиум-класса подорожали на 12,0% до 44,4 грн за пачку, а цены на водку выросли на 1,4% до 91,9 грн за 0,5 литра. Пиво подорожало с начала года на 10,6% до 16,9 грн за бутылку.

Госстат назвал продукты, больше всего подорожавшие с начала года

www.ukrstat.gov.ua

Напомним, потребительские цены в Украине в августе 2019 года по сравнению с июлем снизились на 0,3%. При этом в годовом измерении (к августу 2018 года) инфляция замедлилась до 8,8%.

Как сообщало РБК-Украина, Национальный банк Украины принял решение снизить учетную ставку с 17,0% до 16,5% годовых с 6 августа. НБУ, как и ранее, прогнозирует достижение среднесрочной цели по инфляции 5% в конце 2020 года.

Рост цен производителей промпродукции замедлился Базовая инфляция в Украине начала снижаться
Новости Украины Государственная служба статистикипродуктыцены
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь