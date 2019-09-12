Госстат назвал продукты, больше всего подорожавшие с начала года

Фото: Рынок в Киеве (Виталий Носач, РБК-Украина)

Яблоки и картофель подорожали почти в два раза

Государственная служба статистики обнародовала данные о средних потребительских ценах на товары и услуги в Украине в августе 2019 года. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Госстат.

По данным статистического ведомства, с начала года цены на яблоки выросли на 88,0% до 17,3 грн за кг, цены на картофель выросли на 87,7% до 15,0 грн за кг.

В то же время цены на лук снизились на 38,1% до 10,4 грн за кг, цены на свеклу упали на 26,6% до 8,0 грн за кг, цены на морковь снизились на 16,7% до 10,0 грн за кг.

Кроме того, яйца подешевели на 19,1% до 19,9 грн за десяток.

По данным Госстата, с начала года сигареты премиум-класса подорожали на 12,0% до 44,4 грн за пачку, а цены на водку выросли на 1,4% до 91,9 грн за 0,5 литра. Пиво подорожало с начала года на 10,6% до 16,9 грн за бутылку.

www.ukrstat.gov.ua

Напомним, потребительские цены в Украине в августе 2019 года по сравнению с июлем снизились на 0,3%. При этом в годовом измерении (к августу 2018 года) инфляция замедлилась до 8,8%.

Как сообщало РБК-Украина, Национальный банк Украины принял решение снизить учетную ставку с 17,0% до 16,5% годовых с 6 августа. НБУ, как и ранее, прогнозирует достижение среднесрочной цели по инфляции 5% в конце 2020 года.