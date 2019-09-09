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В Украине третий месяц подряд наблюдается дефляция

Новости » Экономика    09.09.2019 - 17:01
В Украине третий месяц подряд наблюдается дефляция
Фото: Рынок в Киеве (Виталий Носач, РБК-Украина)

В летние месяцы в Украине цены традиционно снижаются

Потребительские цены в Украине в августе 2019 года по сравнению с июлем снизились на 0,3%. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную службу статистики.

По данным статистического ведомства, с начала года цены в Украине выросли на 2,7%. При этом в годовом измерении (к августу 2018 года) инфляция замедлилась до 8,8%.

В Украине третий месяц подряд наблюдается дефляция

www.ukrstat.gov.ua

Отметим, дефляция Украине фиксировалась в июне и июле 2019 года - 0,5% и 0,6% соответственно.

Продукты питания в Украине за август 2019 года подешевели на 0,4%. Больше всего подешевели овощи - на 9,0% и фрукты - на 8,4%. В то же время яйца подорожали на 39,2%.

Цены на алкогольные напитки и табачные изделия выросли на 0,8%, на одежду и обувь - снизились на 2,8%. Жилье, вода, электроэнергия, газ и другие виды топлива подешевели на 0,9%.

Предметы домашнего обихода и бытовая техника подешевели на 0,2%, здравоохранение - 0,0%, транспорт подешевел на 0,6% (в т.ч. цены на топливо снизились на 1,7%), цены на связь выросли на 0,9%, отдых и культура подешевели на 0,3%, образование подорожало на 0,3%, рестораны и гостиницы подорожали на 0,6%.

Как сообщало РБК-Украина, Национальный банк Украины принял решение снизить учетную ставку с 17,0% до 16,5% годовых с 6 августа. НБУ по-прежнему прогнозирует достижение среднесрочной цели по инфляции 5% в конце 2020 года.

Отметим, по данным опроса НБУ, руководители украинских предприятий ожидают роста потребительских цен в следующие 12 месяцев на уровне 9,0%.

Агентство Fitch дало прогноз по инфляции в Украине
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