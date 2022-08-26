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Названы области, в которых может пройти обязательная эвакуация

Фото: вице-премьер Ирина Верещук (facebook com vereshchuk ukraine)
Автор: Сергей Новиков

На случай ухудшения ситуации на фронте готовится обязательная эвакуация еще из трех областей, помимо Донецкой.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление вице-премьера по вопросам реинтеграции Ирины Верещук.

По ее словам, хотя обязательная эвакуация объявлена только в Донецкой области, ее готовят в Харьковской, Запорожский и Николаевской областях.

"Я не говорю обо всем регионе, но части будут нуждаться в обязательной эвакуации. Мы к ней тоже готовимся", - отметила она.

Напомним, ранее сообщалось, что за полгода украинские спасатели эвакуировали с Донбасса до 10 000 тысяч мирных жителей.

На днях Кабинет министров решил, что за отказ от эвакуации приемных детей будут лишать опеки над ними.

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эвакуацияИрина Верещук