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Названо області, в яких може пройти обов'язкова евакуація

Фото: віце-прем'єр Ірина Верещук (facebook com vereshchuk ukraine)
Автор: Сергей Новиков

На випадок погіршення ситуації на фронті готується обов'язкова евакуація ще з трьох областей, крім Донецької.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву віце-прем'єра з питань реінтеграції Ірини Верещук.

За її словами, хоча обов'язкова евакуація оголошена тільки в Донецькій області, її готують в Харківській, Запорізький і Миколаївській областях.

"Я не кажу про весь регіон, але частини потребуватимуть обов'язкової евакуації. Ми до неї теж готуємося", - зазначила вона.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що за півроку українські рятувальники евакуювали з Донбасу до 10 000 тисяч мирних жителів.

Днями Кабінет міністрів вирішив, що за відмову від евакуації прийомних дітей позбавлятимуть опіки над ними.

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евакуаціяІрина Верещук