За сутки из Донецкой области эвакуировано более полтысячи человек
За прошедшие сутки из Донецкой области было эвакуировано более полтысячи человек. В частности, из зоны активных боевых действий в Бахмутском районе проведена эвакуация восьми человек.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Главного управления ГСЧС Украины в Донецкой области.
Также спасателями перевезено с пункта сбора и регистрации к месту посадки в эвакуационные поезда 59 человек, из них 15 детей. В Покровском районе спасатели оказали помощь 531 человеку, из них 15 детей и 10 человек с ограниченными физическими возможностями.
Всего с 24 февраля из населенных пунктов Донецкой и Луганской областей спасателями эвакуировано 9816 человек.
В Донецкой области до осенне-зимнего периода должно остаться не более 235 тысяч человек, задействованных в процессе обороны и поддержки работы критической инфраструктуры. До полномасштабного российского вторжения в регионе проживало 1 млн 670 тысяч человек.
В Донецкой области объявлена обязательная эвакуация
Напомним, РБК-Украина публиковало алгоритм действий при эвакуации из Донецкой области. Президент Владимир Зеленский также лично призывал местных жителей эвакуироваться в безопасные регионы.
Также мы писали, что в Украине будут лишать родительской опеки над детьми за отказ от обязательной эвакуации. Соответствующее постановление принял Кабинет министров Украины.
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