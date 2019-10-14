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Названы лауреаты Нобелевской премии по экономике

Новости » Общество    14.10.2019 - 12:50
Названы лауреаты Нобелевской премии по экономике
Иллюстративное фото (facebook.com nobelprize)

Уже известны имена лауреатов Нобелевской премии мира, Нобелевской премии по физики, химии, медицины и литературы

Названы лауреаты Нобелевской премии по экономике за 2019 год. Об этом сообщает пресс-служба Нобелевского комитета.

Ими стали Абхиджит Банерджи, Эстер Дюфло и Майкл Кремер.

Названы лауреаты Нобелевской премии по экономике

Напомним, лауреатом Нобелевской премии мира в 2019 году стал премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед Али. В прошлом году Нобелевскую премию мира вручили хирургу Дени Муквеге из Демократической Республики Конго (ДРК) и правозащитнице из Ирака Нади Мурад Басе Таха.

Кроме того, объявили лауреатов Нобелевской премии по литературе. Премия в 2019 году присуждается австрийскому писателю Петеру Гандке. Кроме того, Нобелевская премия по литературе за 2018 год присуждается польскому автору Ольге Токарчук.

За день до этого американец Джон Гуденаф, англичанин М. Станли Уиттингем и японец Акира Есино стали лауреатами Нобелевской премии в области химии.

Кроме того, лауреаты Нобелевской премии в области физики стали Джеймс Пиблс, Мишель Мейор и Дидье Келоз. Отметим, что Уильям Келин, Питер Рэтклифф и Грегг Семенза получили Нобелевские премии в области медицины.

Названы лауреаты Нобелевской премии по литературе Названы лауреаты Нобелевской премии в области химии
Новости Украины экономикаНобелевская премия
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