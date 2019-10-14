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Названі лауреати Нобелівської премії з економіки

Новини » Суспільство    14.10.2019 - 12:50
Названі лауреати Нобелівської премії з економіки
Ілюстративне фото (facebook.com nobelprize)

Уже відомі імена лауреатів Нобелівської премії миру, Нобелівської премії з фізики, хімії, медицини та літератури

Названі лауреати Нобелівської премії з економіки за 2019 рік. Про це повідомляє прес-служба Нобелівського комітету.

Ними стали Абхіджіт Банерджі, Естер Дюфло і Майкл Кремер.

Названі лауреати Нобелівської премії з економіки

Нагадаємо, лауреатом Нобелівської премії миру у 2019 році став прем'єр-міністр Ефіопії Абій Ахмед Алі. У минулому році Нобелівську премію миру вручили хірургу Дені Муквеге з Демократичної Республіки Конго (ДРК) і правозахисниці з Іраку Наді Мурад Басі Таха.

Крім того, оголосили лауреатів Нобелівської премії з літератури. Премія у 2019 році присуджується австрійському письменнику Петеру Гандке. Крім того, Нобелівська премія з літератури за 2018 рік присуджується польській авторці Ользі Токарчук.

За день до цього американець Джон Гуденаф, англієць М. Станлі Уіттінгем і японець Акіра Йосіно стали лауреатами Нобелівської премії в області хімії.

Крім того, лауреати Нобелівської премії в галузі фізики стали Джеймс Піблс, Мішель Мейор і Дідьє Келоз. Зазначимо, що Вільям Келін, Пітер Реткліфф і Грегг Семенза отримали Нобелівські премії в області медицини.

Названі лауреати Нобелівської премії з літератури Названі лауреати Нобелівської премії в області хімії
Новини України економікаНобелевская премия
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