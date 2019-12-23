Названы имена нардепов-прогульщиков декабря

В декабре 51 народный депутат принял участие лишь в половине голосований Рады, при этом 8 народных депутатов пропустили 90% голосований, из них трое не проголосовали ни разу за месяц. Об этом сообщает пресс-служба Комитета избирателей Украины (КИУ).

В декабре ни разу не проголосовали Любовь Шпак ("Слуга Народа"), Роман Иванисов (внефракционный) и Виталий Данилов ("Батькивщина"). По данным электронной системы Рады все трое народных депутатов не были зарегистрированы на заседаниях Рады в течение месяца.

Также в списке депутатов, которые почти не голосовали: Антон Яценко ("За майбутнє"), принял участие в 0,19% голосований; Вадим Столар (ОПЗЖ), 7%; Игорь Палица ("За майбутнє"), 9%; Александр Абдуллин ("Батькивщина"), 9%; Андрей Деркач (внефракционный), 9%.

Однако есть двое народных депутатов, которые приняли участие в 100% голосований Рады. Это Руслан Князевич из "Европейской солидарности" и Александр Бакумов из "Слуги Народа". Еще 21 политик принял участие в 98-99% голосований.

Напомним, 19 декабря Верховная рада Украины предусмотрела уголовную ответственность за "кнопкодавство". Соответствующий законопроект №2148 "О внесении изменений к некоторых законодательных актов Украины относительно обеспечения личного голосования народными депутатами Украины" нардепы приняли во втором чтении.

До этого РБК-Украина писало, что внефракционный нардеп-мажоритарщик из Закарпатской области Роберт Горват 4 декабря "кнопкодавил" в новом парламенте.