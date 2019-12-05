В Раде нардеп снова "кнопкодавил"

Фото: Роберт Горват (facebook com R Gorvat)

Нардеп "кнопкодавил" во время рассмотрения закона о предоставлении статуса и социальных гарантий добровольцам

Внефракционный нардеп-мажоритарщик из Закарпатской области Роберт Горват 4 декабря снова "кнопкодавил" в новом парламенте. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на движение "Чесно".

Во время рассмотрения во втором чтении проекта закона о предоставлении статуса и социальных гарантий добровольцам, которые принимали участие в АТО на Донбассе, он нажал на две кнопки "воздержался" - за себя и за своего соседа. Он "кнопкодавил" за другого закарпатского внефракционного мажоритарщика Валерия Лунченка.

"Свою правую руку, которую протянул к чужому пульту, народный избранник прикрыл газетой", - говорится в сообщении.

Согласно результатам голосования по поправке №20, и Хорват, и Лунченко воздержались.

До этого движение "Честно" зафиксировало четыре факта нарушения этим депутатом процедуры личного голосования.

Напомним, в конце октября Верховная рада приняла за основу закон, которым вводится уголовная ответственность за "кнопкодавство". За документ проголосовали 287 нардепов.

Данный закон внесли в Раду в конце сентября. Комитет по вопросам правоохранительной деятельности рекомендовал Верховной раде предусмотреть уголовную ответственность за "кнопкодавство