Названі імена нардепів-прогульників грудня

В грудні 51 народний депутат взяв участь лише в половині голосувань Ради, при цьому 8 народних депутатів пропустили 90% голосувань, із них троє - не проголосували жодного разу за місяць. Про це повідомляє прес-служба Комітету виборців України (КВУ).

В грудні жодного разу не проголосували Любов Шпак ("Слуга Народу"), Роман Іванісов (позафракційний) та Віталій Данілов ("Батьківщина"). За даними електронної системи Ради усі троє народних депутатів не були зареєстровані на засіданнях Ради впродовж місяця.

Також в списку депутатів, які майже не голосували: Антон Яценко ("За майбутнє"), взяв участь в 0,19% голосувань; Вадим Столар (ОПЗЖ), 7%; Ігор Палиця ("За майбутнє"), 9%; Олександр Абдуллін ("Батьківщина"), 9%; Андрій Деркач (позафракційний), 9%.

Натомість є двоє народних депутатів, які взяли участь в 100% голосувань Ради. Це Руслан Князевич із "Європейської солідарності" та Олександр Бакумов зі "Слуги Народу". Ще 21 політик взяв участь в 98-99% голосувань.

Нагадаємо, 19 грудня Верховна рада України передбачила кримінальну відповідальність за "кнопкодавство". Відповідний законопроект №2148 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення особистого голосування народними депутатами України" нардепи прийняли в другому читанні.

До цього РБК-Україна писало, що позафракційний нардеп-мажоритарник із Закарпатської області Роберт Горват 4 грудня "кнопкодавив" у новому парламенті.