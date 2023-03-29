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Названо умову завершення опалювального сезону у Харкові та області (документ)

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Харків, Середа 29 березня 2023 11:08
Названо умову завершення опалювального сезону у Харкові та області (документ) Фото: названо умову завершення опалювального сезону у Харкові та області (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Гурковська

У Харківській ОВА дали розпорядження про завершення опалювального сезону. Його припинять, якщо середня добова температура повітря протримається більше +8 градусів протягом трьох діб.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відповідний документ, який опубліковано на сайті обласної адміністрації.

"Рекомендувати військовим адміністраціям населених пунктів та органам місцевого самоврядування прийняти рішення про закінчення опалювального періоду 2022-2023 років з урахуванням кліматичних умов, згідно з будівельними нормами та правилами, правилами технічної експлуатації теплових установок та мереж, державними санітарними нормами та правилами", - йдеться у повідомленні. документ.

При цьому опалювальний сезон, згідно з розпорядженням, буде завершено "не раніше ніж протягом трьох діб середня добова температура зовнішнього повітря перевищуватиме +8 градусів".

Названо умову завершення опалювального сезону у Харкові та області (документ)

Як повідомлялося, у Херсонській, Одеській, Миколаївській, Дніпропетровській, Волинській та Вінницькій областях за рішенням місцевої влади розпочали відключення споживачів від опалення.

При цьому у Вінниці відмовилися від дострокового завершення опалювального сезону через похолодання, яке прийшло в Україну, починаючи з 28 березня Його першими відчули мешканці західних областей.

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Опалювальный сезон харков
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