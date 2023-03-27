Синоптик назвала регіон, що першим відчує похолодання та дала прогноз на сьогодні

Сьогоднішній день буде найтеплішим днем у найближчій перспективі, бо вже завтра очікується суттєве похолодання, яке першими відчують мешканці західних регіонів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прогноз синоптика Наталки Діденко у Facebook .

"Сьогодні повсюди буде тепло. Максимальна температура повітря становитиме +12....+18 градусів. Проте вже перші ознаки приходу іншої повітряної маси сьогодні проявляться у західних областях, +8...+13 градусів", - розповіла вона.

При чому, за словами синоптика, дощі пройдуть на сході та в західних областях.

"Вже сьогодні в західній частині можливий перехід дощу в мокрий сніг та сильний вітер! На півночі, у центрі, на сході та півдні поки що - без істотних опадів", - констатувала Діденко додавши, що рвучкий вітер сьогодні можливий на заході, півдні та в центрі України.

Погода у Києві

Сьогоднішній день, за даними синоптика, "буде чудово теплим", до +14 градусів.

"І це - нагадую - найтепліший день у найближчій перспективі. Опади малоймовірні", - додала вона.