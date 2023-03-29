Названо условие завершения отопительного сезона в Харькове и области (документ)
В Харьковской ОВА дали распоряжение о завершении отопительного сезона. Его прекратят, если средняя суточная температура воздуха продержится больше +8 градусов в течение трех суток.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на соответствующий документ, опубликованный на сайте областной администрации.
"Рекомендовать военным администрациям населенных пунктов и органам местного самоуправления принять решение об окончании отопительного периода 2022-2023 годов с учетом климатических условий, согласно со строительными нормами и правилами, правилами технической эксплуатации тепловых установок и сетей, государственными санитарными нормами и правилами", - говорится в документе.
При этом отопительный сезон, согласно распоряжению, будет завершен "не ранее чем когда в течение трех суток средняя суточная температура наружного воздуха будет превышать +8 градусов".
Как сообщалось, в Херсонской, Одесской, Николаевской, Днепропетровской, Волынской и Винницкой областях по решению местных властей приступили к отключению потребителей от отопления.
При этом в Виннице отказались от досрочного завершения отопительного сезона из-за похолодания, которое пришло в Украину, начиная с 28 марта. Его первыми почувствовали жители западных областей.
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