Названо условие завершения отопительного сезона в Харькове и области (документ)

В Харьковской ОВА дали распоряжение о завершении отопительного сезона. Его прекратят, если средняя суточная температура воздуха продержится больше +8 градусов в течение трех суток.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на соответствующий документ , опубликованный на сайте областной администрации.

"Рекомендовать военным администрациям населенных пунктов и органам местного самоуправления принять решение об окончании отопительного периода 2022-2023 годов с учетом климатических условий, согласно со строительными нормами и правилами, правилами технической эксплуатации тепловых установок и сетей, государственными санитарными нормами и правилами", - говорится в документе.

При этом отопительный сезон, согласно распоряжению, будет завершен "не ранее чем когда в течение трех суток средняя суточная температура наружного воздуха будет превышать +8 градусов".

Как сообщалось, в Херсонской, Одесской, Николаевской, Днепропетровской, Волынской и Винницкой областях по решению местных властей приступили к отключению потребителей от отопления.

При этом в Виннице отказались от досрочного завершения отопительного сезона из-за похолодания, которое пришло в Украину, начиная с 28 марта. Его первыми почувствовали жители западных областей.