Названо стан, який нагадує "брудну шкіру": ось як легко його розпізнати

Стан шкіри, який помилково сприймають за бруд, насправді може виявитися дерматозом - рідкісним дерматологічним захворюванням. Проблема не зникає після гігієнічних процедур і потребує медичного втручання.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Instagram-сторінку дерматолога та педіатра Наталії Стрікової.
За словами експерта, доброякісний дерматоз Дункана має вигляд брудної шкіри. Вперше він описаний дерматологом Дунканом, звідки і назва.
Виникає у дітей різного віку, але може зустрічатись і у дорослих. Зокрема, з'явитись може на будь-якій ділянці шкіри: шия, тулуб, руки чи волосиста частина голови. Дерматоз доброякісний, висип ніяк не турбує дитину чи дорослого.
Субʼєктивних відчуттів теж немає, але має вигляд плям від темно-коричневого до чорного кольору, нагадує брудну шкіру.
Дерматолог пояснила, що етіологія залишається неясною. Вважається, що відбувається аномальна затримка дозрівання клітин шкіри.
Саме ці клітини накопичуються, склеюються між собою, змішуються з мікроорганізмами, шкірним салом і тому мають вигляд гіперпігментованих плям.
Висип є стійким до різних миючих засобів, купання та тертя, тобто "вимити" його не вийде.
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