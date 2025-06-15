Що безпечніше для шкіри влітку - автозасмага чи сонце? Відповідь вас здивує

Часто автозасмага позиціонується як безпечна альтернатива природній засмазі під сонцем або в солярії. На відміну від ультрафіолетового випромінювання, вона не спричиняє опіків і не підвищує ризику розвитку раку шкіри. Але чи справді вона безпечна для здоров’я?

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Huffpost .

Чи безпечні автозасмаги

Дерматолог Кеннет Марк розповів, що автозасмаги у спреях безумовно безпечніші з точки зору раку шкіри. Ультрафіолетові промені сонця пошкоджують ДНК клітин шкіри та можуть сприяти швидшому старінню шкіри та навіть виникненню раку.

Такі засоби виготовляються з цукрової сполуки під назвою дигідроксиацетон (ДГК), яка реагує з білками у зовнішньому шарі шкіри, надаючи їй бронзового кольору.

ДГК - це безбарвна сполука, яку наносить кваліфікований спеціаліст у вигляді дрібного розпилення. Це не пов’язано з впливом меланіну чи ультрафіолетового випромінювання, а лише з поверхневою хімічною реакцією. Ц я реакція призводить до тимчасової засмаги, яка зникає протягом кількох днів, оскільки клітини шкіри оновлюються та природним чином відлущуються.

Найбільша перевага полягає в тому, що ви засмагаєте, не піддаючись впливу ультрафіолетових променів.

Спрей-засмага ідеально підходить, якщо ви хочете швидкого результату на всьому тілі та не хочете ризикувати перебуванням на сонці.

Ризики для здоров'я

Вдихання частинок хімічної речовини, які не пройшла випробування для використання як засіб для засмаги, може становити ризик для будь-кого, але особливо для людей з астмою або вагітних жінок.

До того ж автозасмаги можуть подразнювати шкіру або викликати алергічну реакцію. Засоби для засмаги також можуть містити ароматизатори, які можуть подразнювати шкіру. Занадто часте використання спрею для засмаги може призвести до накопичення ДГК на шкірі.

Також пам’ятайте, що спреї-автозасмаги не захищають шкіру від ультрафіолетових променів, тому все одно потрібно користуватися сонцезахисним кремом і вживати заходів для зниження ризику раку шкіри.

Тому такі засоби безпечніші для шкіри, ніж звичайна засмага чи використання солярію, але певні ризики для шкіри все одно є.

Небезпека від засмагання на сонці

Основні небезпеки сонячної засмаги:

підвищений ризик раку шкіри. Найнебезпечніше - меланома, агресивна форма раку. Також можливі базальноклітинна та плоскоклітинна карциноми

передчасне старіння шкіри (фотостаріння). УФ-промені руйнують колаген та еластин, тому з'являються зморшки, в’ялість та пігментація

сонячні опіки - часто недооцінюються, але кожен опік - це ДНК-пошкодження клітин

пігментація та нерівний тон шкіри - веснянки, пігментні плями та хлоазма