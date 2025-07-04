Названо состояние, которое напоминает "грязную кожу": вот как его легко распознать

Состояние кожи, которое ошибочно принимают за грязь, на самом деле может оказаться дерматозом - редким дерматологическим заболеванием. Проблема не исчезает после гигиенических процедур и требует медицинского вмешательства.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Instagram-страницу дерматолога и педиатра Натальи Стриковой.
По словам эксперта, доброкачественный дерматоз Дункана имеет вид грязной кожи. Впервые он описан дерматологом Дунканом, откуда и название.
Возникает у детей разного возраста, но может встречаться и у взрослых. В частности, появиться может на любом участке кожи: шея, туловище, руки или волосистая часть головы. Дерматоз доброкачественный, сыпь никак не беспокоит ребенка или взрослого.
Субъективных ощущений тоже нет, но имеет вид пятен от темно-коричневого до черного цвета, напоминает грязную кожу.
Дерматолог объяснила, что этиология остается неясной. Считается, что происходит аномальная задержка созревания клеток кожи.
Именно эти клетки накапливаются, склеиваются между собой, смешиваются с микроорганизмами, кожным салом и поэтому имеют вид гиперпигментированных пятен.
Сыпь устойчива к различным моющим средствам, купанию и трению, то есть "вымыть" ее не получится.
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