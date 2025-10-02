ua en ru
Чт, 02 жовтня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Курс долара Економіка Авто Tech
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Бізнес » Tech

Названо найпопулярніший браузер у світі та Україні у 2025 році: що обирають користувачі

Четвер 02 жовтня 2025 14:55
UA EN RU
Названо найпопулярніший браузер у світі та Україні у 2025 році: що обирають користувачі Google Chrome б'є рекорди популярності серед веб-браузерів (колаж: РБК-Україна)
Автор: Павло Колеснік

Найпопулярніший браузер 2025 року продовжує впевнено утримувати лідерство на світовому ринку. В Україні його частка також зростає, випереджаючи конкурентів. Користувачі цінують його за зручність, швидкість роботи та нові функції.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на технологічний сайт PCWorld.

Chrome став найпопулярнішим браузером в історії Google

За останніми даними Statcounter, якщо враховувати всі платформи - настільні ПК, ноутбуки, смартфони та планшети - Google Chrome залишається беззаперечним лідером із часткою ринку 71,77%. Це максимальний показник популярності Chrome за всю історію, що означає: браузер Google зараз більш затребуваний, ніж будь-коли.

На другому місці перебуває Safari від Apple з часткою 13,9%, більшість користувачів якого - власники iPhone. Далі йдуть: Microsoft Edge - 4,67%, Mozilla Firefox - 2,17%, Samsung Internet - 1,86% і Opera - 1,74%.

Для Google це чудові новини, враховуючи, що компанії раніше загрожував продаж браузера в рамках антимонопольного розгляду. Користувачі, схоже, не готові розлучатися з Chrome, незважаючи на проблеми на кшталт прихованих шкідливих розширень та інтеграції функцій ШІ прямо в браузер.

Названо найпопулярніший браузер у світі та Україні у 2025 році: що обирають користувачіСкріншот

Що відомо про Google Chrome

Google Chrome з'явився у вересні 2008 року і працює на всіх популярних платформах: Windows, macOS, Linux, iOS і Android. Браузер забезпечує швидкий перегляд сайтів, синхронізацію з акаунтом Google, вбудований перекладач, а також підтримку розширень і плагінів.

Нещодавно Google почала впроваджувати в Chrome функції штучного інтелекту, включно з підказками під час пошуку та генерацією контенту.

Протягом понад 10 років Chrome лідирує на ринку браузерів, і його частка продовжує зростати. При цьому браузер регулярно оновлюється, щоб захищати користувачів від шкідливих сайтів і розширень.

Вас може зацікавити:

Читайте РБК-Україна в Google News
Google
Новини
Зеленський про переговори зі США: дуже плідний діалог про далекобійну зброю
Зеленський про переговори зі США: дуже плідний діалог про далекобійну зброю
Аналітика
Роксолана Підласа: Ми маємо переконати партнерів дати гроші на зарплати військовим
Юрій Дощатов, Ростислав Шаправський Роксолана Підласа: Ми маємо переконати партнерів дати гроші на зарплати військовим