Названо найпопулярніший браузер у світі та Україні у 2025 році: що обирають користувачі

Найпопулярніший браузер 2025 року продовжує впевнено утримувати лідерство на світовому ринку. В Україні його частка також зростає, випереджаючи конкурентів. Користувачі цінують його за зручність, швидкість роботи та нові функції.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на технологічний сайт PCWorld .

Chrome став найпопулярнішим браузером в історії Google

За останніми даними Statcounter, якщо враховувати всі платформи - настільні ПК, ноутбуки, смартфони та планшети - Google Chrome залишається беззаперечним лідером із часткою ринку 71,77%. Це максимальний показник популярності Chrome за всю історію, що означає: браузер Google зараз більш затребуваний, ніж будь-коли.

На другому місці перебуває Safari від Apple з часткою 13,9%, більшість користувачів якого - власники iPhone. Далі йдуть: Microsoft Edge - 4,67%, Mozilla Firefox - 2,17%, Samsung Internet - 1,86% і Opera - 1,74%.

Для Google це чудові новини, враховуючи, що компанії раніше загрожував продаж браузера в рамках антимонопольного розгляду. Користувачі, схоже, не готові розлучатися з Chrome, незважаючи на проблеми на кшталт прихованих шкідливих розширень та інтеграції функцій ШІ прямо в браузер.

Скріншот

Що відомо про Google Chrome

Google Chrome з'явився у вересні 2008 року і працює на всіх популярних платформах: Windows, macOS, Linux, iOS і Android. Браузер забезпечує швидкий перегляд сайтів, синхронізацію з акаунтом Google, вбудований перекладач, а також підтримку розширень і плагінів.

Нещодавно Google почала впроваджувати в Chrome функції штучного інтелекту, включно з підказками під час пошуку та генерацією контенту.

Протягом понад 10 років Chrome лідирує на ринку браузерів, і його частка продовжує зростати. При цьому браузер регулярно оновлюється, щоб захищати користувачів від шкідливих сайтів і розширень.