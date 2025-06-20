Як видалити збережені паролі з Chrome, Safari та інших браузерів, щоб не стати жертвою злому
Масштабна хакерська атака призвела до витоку понад мільярда паролів. Вбудовані менеджери, як правило, не забезпечують належного рівня захисту і можуть бути вразливими під час злому пристрою.
Про те, як видалити збережені паролі з Chrome, Safari та інших браузерів, щоб убезпечити свої дані, розповідає РБК-Україна з посиланням на сайт Lifehacker.
Google Chrome
Видалити збережені паролі можна по одному або відразу всі.
Натисніть на три вертикальні крапки в правому верхньому куті та виберіть "Налаштування".
Перейдіть у "Паролі та автозаповнення", "Менеджер паролів Google". Або через шлях: "Налаштування", "Автозаповнення і паролі", "Менеджер паролів Google".
Щоб видалити окремий логін, клікніть на стрілку поруч із потрібним записом і натисніть "Видалити".
Для видалення всіх даних натисніть "Налаштування" в лівому меню "Менеджера паролів" і виберіть "Видалити всі дані Менеджера паролів Google", потім підтвердіть дію.
На мобільних пристроях Chrome масове видалення поки недоступне, але можна вибрати кілька паролів вручну: відкрийте "Менеджер паролів", натисніть "Редагувати", виділіть потрібні записи і натисніть "Видалити".
Щоб вимкнути збереження паролів, вимкніть опцію "Пропонувати збереження паролів і ключів" у налаштуваннях "Менеджера паролів".
Mozilla Firefox
Для видалення паролів у Firefox:
- Натисніть на три горизонтальні лінії в правому верхньому кутку і виберіть "Паролі"
- Щоб видалити один запис, виберіть його і натисніть "Видалити"
- Щоб видалити всі паролі одразу - натисніть на три горизонтальні крапки в кутку і виберіть "Видалити всі паролі"
- На мобільних пристроях також можна видалити записи окремо або вибрати кілька через "Редагувати"
Щоб відключити збереження, перейдіть у "Налаштування", "Приватність і безпека", і зніміть галочку з "Пропонувати зберегти паролі" (або вимкніть перемикач на мобільному пристрої).
Safari
Якщо ви використовуєте macOS Sequoia з новим додатком "Паролі", видалити паролі можна так:
- Відкрийте застосунок "Паролі", виберіть потрібний запис і натисніть "Правка, "Видалити".
- Можна вибрати кілька записів за допомогою Command + клік, перетягнути їх до папки "Видалені" - звідти вони зникнуть через 30 днів
- На iPhone або iPad можна вибрати один або кілька записів і натиснути "Видалити".
Якщо у вас macOS Sonoma або більш рання версія:
- Перейдіть у "Safari", "Налаштування" і "Паролі"
- Авторизуйтеся за допомогою пароля або Touch ID
- Виберіть сайт і натисніть "Видалити пароль" або "Видалити ключ входу".
Відключити автозбереження можна в застосунку "Паролі" через "Налаштування", "Збережені паролі", обравши "Не запитувати при вході".
Microsoft Edge
Видалити паролі можна так:
- Перейдіть у "Налаштування та інше", "Налаштування", "Конфіденційність", пошук і служби
- У розділі "Очищення даних браузера" натисніть "Вибрати, що очистити", "Паролі", "Очистити зараз".
Щоб відключити збереження паролів:
- Перейдіть у "Профілі", "Паролі", "Налаштування" і вимкніть опцію "Пропонувати зберігати паролі".
Opera
В Opera можна видаляти паролі окремо або відразу всі.
Перейдіть у "Налаштування", "Додатково", "Конфіденційність і безпека".
Для масового видалення - виберіть "Очистити дані браузера", "Додатково", позначте "Паролі та інші дані для входу" і натисніть "Видалити дані".
Щоб видалити окремі записи - відкрийте "Автозаповнення", "Паролі", натисніть на три крапки поруч із записом і виберіть "Видалити".
Для вимкнення збереження паролів перемкніть "Пропонувати зберігати паролі" у верхній частині екрана.
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