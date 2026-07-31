Названо найнебезпечніші країни Європи для водіїв: хто очолив антирейтинг

Сербія, Болгарія та Румунія стали найнебезпечнішими країнами Європи для водіння за рівнем смертності в ДТП. Водночас Норвегія та Швеція зберегли статус найбезпечніших держав для автомобілістів, свідчить нове дослідження Vignette Switzerland.

Дослідження базується на даних Європейської ради з безпеки на транспорті (ETSC) за 2025 рік і порівнює кількість смертей у ДТП на один мільйон жителів.

Перше місце другий рік поспіль посіла Сербія, де зафіксовано 74 смертельні випадки на дорогах на мільйон населення. Це приблизно на 72% вище середнього показника ЄС. Попри це, порівняно з попереднім роком рівень смертності в країні дещо знизився.

До трійки також увійшли:

Болгарія - 71 загиблий на мільйон населення;

Румунія - 68 загиблих на мільйон населення.

До десятки країн із найвищою смертністю на дорогах також потрапили популярні туристичні напрямки - Португалія, Греція, Італія та Франція.

Рейтинг найнебезпечніших країн для автолюбителів та пішоходів (інфографіка Euronews)

Найбезпечніші дороги Європи

Найкращі показники безпеки традиційно демонструють скандинавські країни.

Перше місце поділили Норвегія та Швеція, де зафіксовано лише 19 смертей на дорогах на мільйон жителів. Таким чином, рівень смертності там майже в чотири рази нижчий, ніж у Сербії.

Серед країн із найкращими показниками також опинилися Велика Британія, Данія та Швейцарія.

Хто найбільше покращив ситуацію

Автори дослідження звернули увагу не лише на поточні показники, а й на зміни за останнє десятиліття.

Найбільшого прогресу досягла Литва, яка з 2015 року скоротила кількість смертей у ДТП на 43%. Значне покращення також продемонстрували:

Латвія - мінус 37%;

Болгарія - мінус 36%;

Греція - мінус 35%;

Угорщина - мінус 30%.

Водночас у деяких популярних туристичних країнах позитивна динаміка майже зупинилася. Так, у Португалії смертність на дорогах за десять років скоротилася лише на 1%, а у Франції - на 6%.

Що радять експерти водіям

Експерти рекомендують мандрівникам, які планують автомобільні подорожі Європою цього літа, заздалегідь ознайомитися з місцевими правилами дорожнього руху, ретельно планувати маршрут і бути особливо уважними на незнайомих дорогах.

На їхню думку, стандарти безпеки та дорожня інфраструктура можуть суттєво відрізнятися навіть у сусідніх країнах, тому водіям варто адаптувати стиль керування до місцевих умов.