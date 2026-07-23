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Дизель втрачає популярність в Україні: які авто купують у 2026 році

08:20 23.07.2026 Чт
2 хв
Став відомий список моделей, які приглянулися цього року українцям
aimg Пилип Бойко
Дизель втрачає популярність в Україні: які авто купують у 2026 році Фото: щасливий покупець в автосалоні (freepik.com)
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Попит на автомобілі з дизельними двигунами в Україні почав стрімко падати. За перші шість місяців 2026 року автопарк країни поповнився лише 30 тисячами таких машин.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Асоціацію автовиробників України (Укравтопром).

Загальна кількість реєстрацій дизельних авто скоротилася на 5 відсотків порівняно з аналогічним періодом минулого року. Ринок демонструє неоднозначну динаміку: продажі нових машин зростають, а ось вживаний дизельний сегмент просідає.

Дилери змогли реалізувати 7,4 тисячі нових дизельних авто. Це на 17 відсотків більше, ніж торік. Ситуація з імпортом вживаних дизелів інша. Українці завезли 22,6 тисячі таких вживаних авто, що на 10 відсотків менше за торішні показники.

ТОП-5 нових дизельних авто

Приватні покупці та бізнес продовжують обирати перевірені моделі. Лідером ринку залишається французький кросовер.

Список найпопулярніших нових моделей виглядає так:

  • RENAULT Duster - 1828 одиниць;
  • TOYOTA LC Prado - 885 одиниць;
  • VOLKSWAGEN Touareg - 756 одиниць;
  • SKODA Kodiaq - 454 одиниці;
  • VOLKSWAGEN Tiguan - 398 одиниць.

Що обирають на ринку вживаних авто

Вживані дизельні авто все ще займають значну частку ринку. Водії віддають перевагу практичним європейським маркам. Попит зосереджений на універсалах та компактних кросоверах.

Рейтинг вживаних моделей:

  • RENAULT Megane - 1712 одиниць;
  • NISSAN Qashqai - 1566 одиниць;
  • SKODA Octavia - 1448 одиниць;
  • VOLKSWAGEN Passat - 1105 одиниць;
  • HYUNDAI Santa Fe - 1041 одиниця.

Зміна пріоритетів на ринку

Структура продажів суттєво змінилася за рік. Традиційні двигуни внутрішнього згоряння зміцнили позиції, й тепер вони займають майже 62 відсотки ринку нових легковиків. Торік цей показник був нижчим.

Зростає інтерес до гібридних авто. Їхня частка збільшилася з 26,5 до 29,8 відсотка.

А от електромобілі втрачають прихильність українців. Їхня присутність на ринку скоротилася вдвічі - з 16,9 до 8,3 відсотка. Машини з газобалонним обладнанням стабільно займають менше ніж 1 відсоток продажів.

Покупці обирають економічність або перевірену потужність. Дизель залишається "робочою конячкою", попри загальне скорочення попиту.

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