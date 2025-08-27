Названо найкращий хліб, який варто завжди купувати: є у кожному магазині

Користь цільнозернового хліба

За даними Національної медичної бібліотеки "MedlinePlus", деякі види хліба можуть називатися "пшеничний хліб", але вони не виготовлені зі 100% цільної пшениці.

Вони можуть містити суміш цільного та рафінованого зерна. Тому важливо уважно читати склад, щоб переконатися, що хліб виготовлений виключно з цільнозернової пшениці. Першим інгредієнтом має бути цільнозернове борошно.

Ще однією підказкою щодо того, чи це виключно цільне зерно, є вміст клітковини. Більшість 100% цільнозернового хліба містять щонайменше 3 г на скибочку. Це дає 20% добової норми клітковини, якщо ви з'їсте дві скибочки.

Ця клітковина пришвидшує проходження їжі через шлунково-кишковий тракт, борючись із закрепами.

Дослідження 2021 року, опубліковане в журналі Nutrients, показали, що дієти з високим вмістом доданого цукру та натрію пов'язані із запорами.

Хліб може бути прихованим джерелом натрію та доданого цукру в раціоні. Намагайтеся обирати хліб з менш ніж 1 г доданого цукру.

Згідно з даними Центру контролю та профілактики захворювань, уважність до доданого цукру та натрію не лише покращує роботу кишківника, а й сприяє метаболічному та серцево-судинному здоров’ю. Вживання надмірного доданого цукру та натрію пов’язане з діабетом 2 типу та серцевими захворюваннями.

Добова норма хліба

На сайті Мауо clinic йдеться, що в рамках дієти DASH (дієтичної профілактики гіпертонії) рекомендують їсти 6-8 порцій зернових на день. Однак порція зернових - це скибка хліба.

Згідно з "Здоровою тарілкою Гарвардської школи", 1/4 тарілки повинні бути заповнена цільнозерновими продуктами, включаючи хліб.