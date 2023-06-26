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Де найкраще зберігати хліб у спеку: забудьте про хлібниці та пакети

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Понеділок 26 червня 2023 17:39
Де найкраще зберігати хліб у спеку: забудьте про хлібниці та пакети Де найкраще зберігати хліб у спеку (фото: freepik com)
Автор: Анна Шиканова

Хліб, як і більшість виробів із тіста, має короткий термін зберігання. Він починає псуватися вже за кілька днів після випічки. А в спеку термін зберігання хліба скорочується буквально до 2-3 днів через вологе і водночас сухе середовище.

Де найкраще зберігати хліб у спеку, щоб він довше був свіжим та смачним, розповіла експерт з харчування Біргіт Брендель.

Хлібниця

Влітку зберігати хліб у хлібниці експерт не рекомендує. Різкі перепади температур та спекотна погода вдень, висока вологість – це все робить спеціальний контейнер небажаним місцем для продуктів.

Холодильник

Багато людей зберігають хліб у холодильнику, особливо влітку. Й дійсно, там хлібобулочні вироби зберігаються краще. Але таке зберігання може негативно позначитися на текстурі та смаку хліба.

Коли хліб зберігається за низьких температур, близько 0 градусів або нижче, волога піднімається на поверхню коржа. Там вона випаровується, а це призводить до зміни ваги та смаку.

А у пакетах?

У спеку слід уникати зберігання хліба як у паперових, так і в пластикових пакетах, оскільки вони не забезпечують циркуляцію повітря. А це просто необхідно для збільшення терміну придатності для зберігання хліба.

На додаток, пластикові пакети хоч і уповільнюють висихання хліба, але вони збільшують ризик накопичення вологи та появи цвілі. Волога, що міститься в хлібі, починає випаровуватись і затримується у пластиці, внаслідок чого він стає ідеальним середовищем для розмноження мікробів.

А паперові пакети витягають вологу з хліба дуже швидко, і він засихає набагато швидше.

Де зберігати хліб

За словами німецького експерта з харчування Біргіти Брендель, найкращий спосіб зберігання хліба у спеку – це керамічні контейнери. Вони пропускають повітря та забезпечують обмін повітря та вологи, а це запобігає появі плісняви та допомагає хлібу не зіпсуватися.

Для досягнення кращого результату при зберіганні хліб варто помістити в контейнер зрізаною стороною вниз. Так він довше залишиться свіжим.

До речі, раніше ми писали про те, як правильно заморозити зелену цибулю на зиму.

А також ми розповідали про те, які продукти не варто зберігати на дверцятах холодильника.

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