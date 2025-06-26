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Названо найкорисніший овоч на планеті, який бореться майже з усіма хворобами

Четвер 26 червня 2025 09:47
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Названо найкорисніший овоч на планеті, який бореться майже з усіма хворобами Фото: Який саме овоч вважається найкориснішим (svitroslyn.ua)
Автор: Людмила Жукова

У світі дієтології та здорового способу життя постійно з'являються нові тренди та "суперфуди". Проте, серед них є один скромний овоч, який, за словами експертів, заслуговує на звання "найкориснішого овоча на Землі".

Про що саме йдеться, розповідає РБК-Україна з посиланням на Surrey Live.

Який скромний овоч приносить максимальну користь?

Це крес-салат, або водяний крес - листова зелень, яка є справжньою криницею поживних речовин і може похвалитися надзвичайно високою щільністю вітамінів та мінералів, перевершуючи багато інших відомих "здорових" продуктів.

Крес-салат, що належить до родини хрестоцвітих (як броколі та брюссельська капуста), отримав свою видатну репутацію завдяки дослідженню Центру контролю та профілактики захворювань США (CDC). У їхньому рейтингу "поживних електростанцій" крес-салат очолив список, набравши ідеальні 100 балів за свою щільність поживних речовин. Це означає, що на кожну калорію він містить більше необхідних вітамінів та мінералів, ніж будь-який інший овоч.

Його здатність підтримувати здоров'я не обмежується лише високим вмістом поживних речовин. Крес-салат відомий своїми потужними антиоксидантними та протизапальними властивостями, які є ключовими для профілактики багатьох хронічних захворювань.

Чому крес-салат корисний для нас?

Ця зелень є відмінним джерелом:

Вітаміну К

Життєво важливий для здоров'я кісток та згортання крові. Всього одна чашка крес-салату забезпечує понад 100% рекомендованої добової норми вітаміну К.

Вітаміну С

Потужний антиоксидант, що підтримує імунну систему, сприяє виробленню колагену та захищає клітини від пошкоджень.

Вітаміну А

Важливий для зору, імунної функції та здоров'я шкіри.

Кальцію

Необхідний для міцних кісток та зубів. Крес-салат містить більше кальцію, ніж молоко, у розрахунку на калорію.

Заліза

Ключовий компонент гемоглобіну, що відповідає за транспортування кисню в організмі.

Марганцю

Важливий для метаболізму та здоров'я кісток.

Антиоксидантів

Крес-салат багатий на ізотіоціанати, каротиноїди та флавоноїди, які борються з вільними радикалами та зменшують ризик хронічних захворювань, включаючи деякі види раку.

Що дає споживання цього овоча?

Регулярне споживання крес-салату може принести величезну користь для здоров'я:

Зміцнення імунітету

Завдяки високому вмісту вітаміну С та інших антиоксидантів, крес-салат ефективно підтримує захисні функції організму.

Здоров'я кісток

Вітамін К і кальцій працюють разом, щоб зміцнити кісткову тканину та зменшити ризик остеопорозу.

Профілактика раку

Дослідження показують, що сполуки, що містяться в крес-салаті, особливо ізотіоціанати, можуть мати протиракові властивості, допомагаючи запобігти розвитку деяких видів раку, включаючи рак легенів, товстої кишки та молочної залози.

Захист серця

Антиоксиданти та мінерали, такі як калій і магній, сприяють здоров'ю серцево-судинної системи, допомагаючи регулювати кров'яний тиск та знижувати рівень холестерину.

Покращення зору

Високий вміст вітаміну А та лютеїну підтримує здоров'я очей і може запобігати віковій макулярній дегенерації.

Здорова шкіра

Вітамін С є ключовим для вироблення колагену, який підтримує пружність та еластичність шкіри, надаючи їй здорового сяйва.

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