Названо найкорисніший овоч на планеті, який бореться майже з усіма хворобами
У світі дієтології та здорового способу життя постійно з'являються нові тренди та "суперфуди". Проте, серед них є один скромний овоч, який, за словами експертів, заслуговує на звання "найкориснішого овоча на Землі".
Про що саме йдеться, розповідає РБК-Україна з посиланням на Surrey Live.
Який скромний овоч приносить максимальну користь?
Це крес-салат, або водяний крес - листова зелень, яка є справжньою криницею поживних речовин і може похвалитися надзвичайно високою щільністю вітамінів та мінералів, перевершуючи багато інших відомих "здорових" продуктів.
Крес-салат, що належить до родини хрестоцвітих (як броколі та брюссельська капуста), отримав свою видатну репутацію завдяки дослідженню Центру контролю та профілактики захворювань США (CDC). У їхньому рейтингу "поживних електростанцій" крес-салат очолив список, набравши ідеальні 100 балів за свою щільність поживних речовин. Це означає, що на кожну калорію він містить більше необхідних вітамінів та мінералів, ніж будь-який інший овоч.
Його здатність підтримувати здоров'я не обмежується лише високим вмістом поживних речовин. Крес-салат відомий своїми потужними антиоксидантними та протизапальними властивостями, які є ключовими для профілактики багатьох хронічних захворювань.
Чому крес-салат корисний для нас?
Ця зелень є відмінним джерелом:
Вітаміну К
Життєво важливий для здоров'я кісток та згортання крові. Всього одна чашка крес-салату забезпечує понад 100% рекомендованої добової норми вітаміну К.
Вітаміну С
Потужний антиоксидант, що підтримує імунну систему, сприяє виробленню колагену та захищає клітини від пошкоджень.
Вітаміну А
Важливий для зору, імунної функції та здоров'я шкіри.
Кальцію
Необхідний для міцних кісток та зубів. Крес-салат містить більше кальцію, ніж молоко, у розрахунку на калорію.
Заліза
Ключовий компонент гемоглобіну, що відповідає за транспортування кисню в організмі.
Марганцю
Важливий для метаболізму та здоров'я кісток.
Антиоксидантів
Крес-салат багатий на ізотіоціанати, каротиноїди та флавоноїди, які борються з вільними радикалами та зменшують ризик хронічних захворювань, включаючи деякі види раку.
Що дає споживання цього овоча?
Регулярне споживання крес-салату може принести величезну користь для здоров'я:
Зміцнення імунітету
Завдяки високому вмісту вітаміну С та інших антиоксидантів, крес-салат ефективно підтримує захисні функції організму.
Здоров'я кісток
Вітамін К і кальцій працюють разом, щоб зміцнити кісткову тканину та зменшити ризик остеопорозу.
Профілактика раку
Дослідження показують, що сполуки, що містяться в крес-салаті, особливо ізотіоціанати, можуть мати протиракові властивості, допомагаючи запобігти розвитку деяких видів раку, включаючи рак легенів, товстої кишки та молочної залози.
Захист серця
Антиоксиданти та мінерали, такі як калій і магній, сприяють здоров'ю серцево-судинної системи, допомагаючи регулювати кров'яний тиск та знижувати рівень холестерину.
Покращення зору
Високий вміст вітаміну А та лютеїну підтримує здоров'я очей і може запобігати віковій макулярній дегенерації.
Здорова шкіра
Вітамін С є ключовим для вироблення колагену, який підтримує пружність та еластичність шкіри, надаючи їй здорового сяйва.
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