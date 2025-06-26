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Назван самый полезный овощ на планете, который борется почти со всеми болезнями

Четверг 26 июня 2025 09:47
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Назван самый полезный овощ на планете, который борется почти со всеми болезнями Фото: Какой именно овощ считается самым полезным (svitroslyn.ua)
Автор: Людмила Жукова

В мире диетологии и здорового образа жизни постоянно появляются новые тренды и "суперфуды". Однако, среди них есть один скромный овощ, который, по словам экспертов, заслуживает звания "самого полезного овоща на Земле".

О чем именно идет речь, рассказывает РБК-Украина со ссылкой на Surrey Live.

Какой скромный овощ приносит максимальную пользу?

Это кресс-салат, или водяной кресс - листовая зелень, которая является настоящим кладезем питательных веществ и может похвастаться чрезвычайно высокой плотностью витаминов и минералов, превосходя многие другие известные "здоровые" продукты.

Кресс-салат, принадлежащий к семейству крестоцветных (как брокколи и брюссельская капуста), получил свою выдающуюся репутацию благодаря исследованию Центра контроля и профилактики заболеваний США (CDC). В их рейтинге "питательных электростанций" кресс-салат возглавил список, набрав идеальные 100 баллов за свою плотность питательных веществ. Это означает, что на каждую калорию он содержит больше необходимых витаминов и минералов, чем любой другой овощ.

Его способность поддерживать здоровье не ограничивается только высоким содержанием питательных веществ. Кресс-салат известен своими мощными антиоксидантными и противовоспалительными свойствами, которые являются ключевыми для профилактики многих хронических заболеваний.

Почему кресс-салат полезен для нас?

Эта зелень является отличным источником:

Витамина К

Жизненно важен для здоровья костей и свертываемости крови. Всего одна чашка кресс-салата обеспечивает более 100% рекомендуемой суточной нормы витамина К.

Витамина С

Мощный антиоксидант, который поддерживает иммунную систему, способствует выработке коллагена и защищает клетки от повреждений.

Витамина А

Важен для зрения, иммунной функции и здоровья кожи.

Кальция

Необходим для крепких костей и зубов. Кресс-салат содержит больше кальция, чем молоко, в расчете на калорию.

Железа

Ключевой компонент гемоглобина, отвечающий за транспортировку кислорода в организме.

Марганца

Важен для метаболизма и здоровья костей.

Антиоксидантов

Кресс-салат богат изотиоцианатами, каротиноидами и флавоноидами, которые борются со свободными радикалами и уменьшают риск хронических заболеваний, включая некоторые виды рака.

Что дает потребление этого овоща?

Регулярное потребление кресс-салата может принести огромную пользу для здоровья:

Укрепление иммунитета

Благодаря высокому содержанию витамина С и других антиоксидантов, кресс-салат эффективно поддерживает защитные функции организма.

Здоровье костей

Витамин К и кальций работают вместе, чтобы укрепить костную ткань и уменьшить риск остеопороза.

Профилактика рака

Исследования показывают, что соединения, содержащиеся в кресс-салате, особенно изотиоцианаты, могут обладать противораковыми свойствами, помогая предотвратить развитие некоторых видов рака, включая рак легких, толстой кишки и молочной железы.

Защита сердца

Антиоксиданты и минералы, такие как калий и магний, способствуют здоровью сердечно-сосудистой системы, помогая регулировать кровяное давление и снижать уровень холестерина.

Улучшение зрения

Высокое содержание витамина А и лютеина поддерживает здоровье глаз и может предотвращать возрастную макулярную дегенерацию.

Здоровая кожа

Витамин С является ключевым для выработки коллагена, который поддерживает упругость и эластичность кожи, придавая ей здоровое сияние.

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