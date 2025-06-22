Топ-5 фруктів, які можна їсти діабетикам та вони не зашкодять

Діабет не означає повну відмову від фруктів. Навпаки, фрукти є важливою частиною здорового, збалансованого раціону, який допомагає контролювати стан при хворобі.

Які саме фрукти можна їсти при цьому захворювання - читайте в матеріалі РБК-Україна.

Чому фрукти важливі для діабетиків?

Фрукти містять фруктозу, яка є видом цукру. Однак, на відміну від доданого цукру в солодощах, фруктоза у фруктах супроводжується великою кількістю клітковини. Клітковина уповільнює засвоєння цукру в кров, запобігаючи різким стрибкам глюкози після їди. Крім того, фрукти – це цінне джерело:

Вітамінів (особливо вітаміну С, фолієвої кислоти)

(особливо вітаміну С, фолієвої кислоти) Мінералів (калій, магній)

(калій, магній) Антиоксидантів, які борються із запаленнями та окислювальним стресом, часто посиленими при діабеті.

Ключ до безпечного споживання фруктів - це контроль порцій та вибір фруктів з низьким глікемічним індексом (ГІ). Глікемічний індекс показує, наскільки швидко продукт підвищує рівень цукру в крові. Фрукти з низьким ГІ засвоюються повільніше, забезпечуючи більш стабільний рівень глюкози.

5 фруктів, які можна сміливо включати в раціон діабетика:

Ягоди (полуниця, чорниця, малина, ожина)

Ягоди - це справжні суперфуди для діабетиків. Вони мають низький глікемічний індекс і містять величезну кількість клітковини, вітамінів та антиоксидантів.

Полуниця

Багата на вітамін С і клітковину. Одна чашка полуниці містить близько 3 грамів клітковини та приблизно 7 грамів цукру.

Чорниця

Відома своїми антиоксидантними властивостями, які можуть покращувати чутливість до інсуліну. Містить близько 4 грамів клітковини на чашку.

Малина

Лідирує за вмістом клітковини серед ягід - до 8 грамів на чашку, при цьому містить відносно мало цукру. Ягоди можна їсти свіжими, додавати до йогурту, вівсянки або смузі.

Яблука

"Яблуко на день - і лікар не потрібен" - це прислів'я особливо актуальне для діабетиків. Яблука мають середній або низький ГІ (залежить від сорту) і є відмінним джерелом клітковини, особливо якщо їсти їх зі шкіркою. Клітковина в яблуках, зокрема пектин, допомагає стабілізувати рівень цукру в крові та сприяє травленню. Вони також містять кверцетин - антиоксидант, який може мати протидіабетичні властивості. Рекомендована порція: Одне середнє яблуко.

Цитрусові (апельсини, грейпфрути, лимони)

Цитрусові фрукти, такі як апельсини та грейпфрути, мають низький глікемічний індекс і містять велику кількість вітаміну С та клітковини. Вони також багаті на антиоксиданти, які можуть зменшити ризик ускладнень діабету.

Апельсин

Середній апельсин містить близько 3 грамів клітковини та приблизно 12 грамів цукру.

Грейпфрут

Має дуже низький ГІ. Будьте обережні, якщо приймаєте певні ліки, оскільки грейпфрут може взаємодіяти з ними. Рекомендована порція: Один середній апельсин або половина грейпфрута.

Авокадо

Хоча авокадо часто сприймається як овоч, ботанічно це фрукт. І він є справжнім скарбом для діабетиків. Авокадо має дуже низький глікемічний індекс і містить велику кількість корисних мононенасичених жирів, які покращують чутливість до інсуліну та сприяють насиченню. Воно також багате на клітковину (близько 10 грамів на один плід), калій та інші поживні речовини. Жири в авокадо допомагають уповільнити засвоєння вуглеводів з інших продуктів, що робить його ідеальним доповненням до салатів або тостів. Рекомендована порція: Чверть або половина середнього авокадо.

Ківі

Ківі - це ще один фрукт з низьким глікемічним індексом, багатий на вітамін С, вітамін К, калій та клітковину. Клітковина в ківі допомагає контролювати рівень цукру в крові, а також підтримує здоров'я травної системи. Дослідження показують, що ківі може покращувати рівень цукру в крові після їди. Рекомендована порція: Один-два середні ківі.