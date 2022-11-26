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Названо найбільш заміновану область України

Фото: найбільш замінованою областю стала Херсонська (GettyImage)
Автор: Тетяна Зарембо

Херсонська область серед усіх деокупованих територій України виявилася найбільше замінованою.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку голови Національної поліції Ігоря Клименка.

Як зазначає Клименко, саперні підрозділи поліції вже обстежили майже 450 га звільнених територій області і вилучили понад 3,5 тисячі вибухонебезпечних предметів.

"Завдяки роботі розміновувачів вдалося врятувати сотні, а то й тисячі життів", - підкреслив очільник Нацполіції.

При цьому він наголосив, що присутність поліцейських підрозділів у Херсонській області стала можливою саме внаслідок ефективної роботи вибухотехнічних груп.

"Багато людей евакуюються, щоб знайти прихисток у спокійніших регіонах країни. Але й чимало містян залишаються у своїх домівках. І нам потрібно забезпечити їм максимально можливу безпеку", - зауважив голова Нацполіції.

За його даними, на звільнених територіях регіону поновлено роботу семи підрозділів поліції, з них чотири - у самому Херсоні. Загалом у місті несуть службу 850 поліцейських.

Крім того, працюють спеціалізовані слідчо-оперативні групи, які документують воєнні злочини російських військовослужбовців та їхніх посіпак. Наразі таких у Херсонській області зафіксовано 578.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що, втікаючи з Херсона, російські окупанти мінували абсолютно все, навіть дитячі іграшки.

Крім того, російські загарбники, відступаючи з Харківської області, залишили мінний коридор.

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Херсон