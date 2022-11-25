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В Херсоні окупанти мінували навіть дитячі іграшки: у МВС розповіли деталі

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Херсон, П'ятниця 25 листопада 2022 03:47
В Херсоні окупанти мінували навіть дитячі іграшки: у МВС розповіли деталі Фото: У Херсоні окупанти мінували дитячі іграшки (facebook.com/ngu.east)
Автор: Олег Васьків

Втікаючи з Херсона, російські окупанти мінували все підряд. Ворог залишав вибухонебезпечні предмети навіть у дитячих іграшках.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву радника глави МВС Ростислава Смірнова в ефірі телемарафону.

Правохоронець зазначив, що наразі триває процес ліквідації боєприпасів.

"Масштаби замінування там надзвичайно великі. Я постійно отримую фотозвіти. У дитячих іграшках, між двома футбольними м'ячами була розташована міна тощо”, - розповів Смірнов.

Радник глави МВС додав, що на визволених територіях Херсонської області вже знешкодили понад 5 тисяч вибухонебезпечних предметів.

Нагадаємо, окупанти 24 листопада кілька разів обстрілювали Херсон. Станом на 16:30 було відомо, що противник вдарив по місту 17 разів.

Президент Володимир Зеленський заявив, що такий терор є помстою росіян за те, що вони програли у цій битві.

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