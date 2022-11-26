Названа наиболее заминированная область Украины

Как отмечает Клименко, саперные подразделения полиции уже обследовали почти 450 га освобожденных территорий области и изъяли более 3,5 тысяч взрывоопасных предметов.

"Благодаря работе пиротехников удалось спасти сотни, а то и тысячи жизней", - подчеркнул глава Нацполиции.

При этом он отметил, что присутствие полицейских подразделений в Херсонской области стало возможным именно в результате эффективной работы взрывотехнических групп.

"Многие люди эвакуируются, чтобы найти убежище в более спокойных регионах страны. Но и многие горожане остаются в своих домах. И нам нужно обеспечить им максимально возможную безопасность", - заметил глава Нацполиции.

По его данным, на освобожденных территориях региона возобновлена работа семи подразделений полиции, из них четыре - в самом Херсоне. В общей сложности в городе несут службу 850 полицейских.

Кроме того, работают специализированные следственно-оперативные группы, документирующие военные преступления российских военнослужащих и их приспешников. Пока таких в Херсонской области зафиксировано 578.